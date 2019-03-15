Вчера на телеканале СТБ вышли заключительные серии первого сезона масштабной костюмированной драмы «Крепостная» производства StarLight Films и FILM.UA. Как показывают результаты телесмотрения, история о драматической судьбе Катерины Вербицкой установила сразу несколько рекордов по доле, став лучшим сериалом марта среди украинских телеканалов за последние 6 лет.

С первых же серий «Крепостная» возглавила ТОП-20 программ дня украинских телеканалов. Доля первой и второй серий составила 12,4 и 13,2, рейтинг – 3,7 и 4,0 (18-54, 50+). Все три недели показа сериал уверенно удерживал позицию лидера, наращивая показатели и оставляя конкурентов далеко позади.

Больше по теме: Ольга Сумская рассказала о смерти сына своей героини в сериале «Крепостная»

Третья неделя показа «Крепостной» установила рекорд доли слота пн-чт 20:00-22:00 в истории телеканала СТБ – 17,93.

Последняя серия первого сезона «Крепостной» прошла с рекордными для сериалов СТБ цифрами: рейтинг 6,67, доля 20,68 (18-54, 50+). Пиковая доля на последней минуте последней серии – 23,82.

Финальная серия первого сезона возглавила ТОП праймовых сериалов весны украинских телеканалов за 2016-2019 г. А также заняла первое место среди всех праймовых сериальных показов в рамках телевизионных сезонов (февраль-май, сентябрь-декабрь) с 2016 по 2019 год.

февраль-май, сентябрь-декабрь 2016-2019 (18-54, 50+) Год Название Канал Дата rat% shr% 2019 Крепостная т/с STB 14.03.2019 6,67 20,68 2017 Капитанша т/с CHANNEL UKRAINE 25.05.2017 6,61 21,96 2016 Лестница в небеса т/с CHANNEL UKRAINE 04.02.2016 6,60 21,36 2016 Лестница в небеса т/с CHANNEL UKRAINE 11.02.2016 6,21 19,95 2017 Сваты-3 т/с 1+1 31.05.2017 6,20 19,55

Если сравнивать средние доли, то «Крепостная» стала лучшим сериалом, выходившим в феврале-марте, за последние 3 года и лучшим сериалом марта за последние 6 лет:

Февраль-Март 2017-2019 (18-54, 50+) Год Название Канал rat% shr% 2019 Крепостная т/с STB 4,76 15,8 2018 Черная кровь т/с CHANNEL UKRAINE 4,48 14,3 2019 Ничто не случается дважды т/с STB 4,33 14,1 2017 Даша т/с CHANNEL UKRAINE 4,12 12,7 2019 Верь мне т/с (2018) CHANNEL UKRAINE 4,02 13,7

Март 2014-2019 (18-54, 50+) Год Название Канал rat% shr% 2019 Крепостная т/с STB 5,12 16,9 2015 Гречанка т/с INTER 4,89 13,8 2014 Чужой район 2 т/с ICTV 4,38 11,4 2016 Родственнички т/с 1+1 4,21 12,1 2014 Дом с лилиями т/с INTER 4,11 12,5

«Крепостная» полностью оправдала звание самого ожидаемого проекта сезона, что стало результатом не только успешной промо-кампании СТБ, а и высокому качеству костюмированной исторической драмы, снятой украинскими компаниями StarLight Films и FILM.UA.

Больше по теме: Алексей Яровенко рассказал о схожести со своим персонажем в сериале «Крепостная»

Второй сезон «Крепостной» запланирован на осень 2019 в эфире телеканала СТБ. А для тех, кто не успел посмотреть финал первого сезона, в субботу на СТБ в 9:00 будет повтор 17-24 серий.

Весь первый сезон также можно пересмотреть на сайте stb.ua.

В главных ролях: Катерина Ковальчук, Станислав Боклан, Михаил Гаврилов, Олеся Жураковская, Анна Сагайдачная, Ксения Мишина, Марк Дробот, Фатима Горбенко, Максим Радугин, Ольга Сумская, Слава Красовская, Тарас Цымбалюк, Наталка Денисенко и др.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ