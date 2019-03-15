«Крепостная» стала лучшим сериалом марта среди украинских телеканалов за последние шесть лет
Вчера на телеканале СТБ вышли заключительные серии первого сезона масштабной костюмированной драмы «Крепостная» производства StarLight Films и FILM.UA. Как показывают результаты телесмотрения, история о драматической судьбе Катерины Вербицкой установила сразу несколько рекордов по доле, став лучшим сериалом марта среди украинских телеканалов за последние 6 лет.
С первых же серий «Крепостная» возглавила ТОП-20 программ дня украинских телеканалов. Доля первой и второй серий составила 12,4 и 13,2, рейтинг – 3,7 и 4,0 (18-54, 50+). Все три недели показа сериал уверенно удерживал позицию лидера, наращивая показатели и оставляя конкурентов далеко позади.
Больше по теме: Ольга Сумская рассказала о смерти сына своей героини в сериале «Крепостная»
Третья неделя показа «Крепостной» установила рекорд доли слота пн-чт 20:00-22:00 в истории телеканала СТБ – 17,93.
Последняя серия первого сезона «Крепостной» прошла с рекордными для сериалов СТБ цифрами: рейтинг 6,67, доля 20,68 (18-54, 50+). Пиковая доля на последней минуте последней серии – 23,82.
Финальная серия первого сезона возглавила ТОП праймовых сериалов весны украинских телеканалов за 2016-2019 г. А также заняла первое место среди всех праймовых сериальных показов в рамках телевизионных сезонов (февраль-май, сентябрь-декабрь) с 2016 по 2019 год.
|февраль-май, сентябрь-декабрь 2016-2019 (18-54, 50+)
|Год
|Название
|Канал
|Дата
|rat%
|shr%
|2019
|Крепостная т/с
|STB
|14.03.2019
|6,67
|20,68
|2017
|Капитанша т/с
|CHANNEL UKRAINE
|25.05.2017
|6,61
|21,96
|2016
|Лестница в небеса т/с
|CHANNEL UKRAINE
|04.02.2016
|6,60
|21,36
|2016
|Лестница в небеса т/с
|CHANNEL UKRAINE
|11.02.2016
|6,21
|19,95
|2017
|Сваты-3 т/с
|1+1
|31.05.2017
|6,20
|19,55
Если сравнивать средние доли, то «Крепостная» стала лучшим сериалом, выходившим в феврале-марте, за последние 3 года и лучшим сериалом марта за последние 6 лет:
|Февраль-Март 2017-2019 (18-54, 50+)
|Год
|Название
|Канал
|rat%
|shr%
|2019
|Крепостная т/с
|STB
|4,76
|15,8
|2018
|Черная кровь т/с
|CHANNEL UKRAINE
|4,48
|14,3
|2019
|Ничто не случается дважды т/с
|STB
|4,33
|14,1
|2017
|Даша т/с
|CHANNEL UKRAINE
|4,12
|12,7
|2019
|Верь мне т/с (2018)
|CHANNEL UKRAINE
|4,02
|13,7
|Март 2014-2019 (18-54, 50+)
|Год
|Название
|Канал
|rat%
|shr%
|2019
|Крепостная т/с
|STB
|5,12
|16,9
|2015
|Гречанка т/с
|INTER
|4,89
|13,8
|2014
|Чужой район 2 т/с
|ICTV
|4,38
|11,4
|2016
|Родственнички т/с
|1+1
|4,21
|12,1
|2014
|Дом с лилиями т/с
|INTER
|4,11
|12,5
«Крепостная» полностью оправдала звание самого ожидаемого проекта сезона, что стало результатом не только успешной промо-кампании СТБ, а и высокому качеству костюмированной исторической драмы, снятой украинскими компаниями StarLight Films и FILM.UA.
Больше по теме: Алексей Яровенко рассказал о схожести со своим персонажем в сериале «Крепостная»
Второй сезон «Крепостной» запланирован на осень 2019 в эфире телеканала СТБ. А для тех, кто не успел посмотреть финал первого сезона, в субботу на СТБ в 9:00 будет повтор 17-24 серий.
Весь первый сезон также можно пересмотреть на сайте stb.ua.
В главных ролях: Катерина Ковальчук, Станислав Боклан, Михаил Гаврилов, Олеся Жураковская, Анна Сагайдачная, Ксения Мишина, Марк Дробот, Фатима Горбенко, Максим Радугин, Ольга Сумская, Слава Красовская, Тарас Цымбалюк, Наталка Денисенко и др.