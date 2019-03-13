Алексей Яровенко рассказал о схожести со своим персонажем в сериале «Крепостная»

Талантливый актер Алексей Яровенко в сериале «Крепостная» перевоплотился в дворянина Алексея Косача. О благородстве его героя можно говорить очень долго. Но есть ли сходство Алексея с его персонажем в масштабной мелодраме? Узнайте в материале!

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«Крепостная» — история о героизме, свободе и борьбе за любовь всей жизни. Одну из главных ролей в костюмированной мелодраме сыграл Алексей Яровенко, которого мы увидели в образе джентльмена Алексея Косача. Актер с легкостью перевоплотился в дворянина 19 века. Оказывается, у артиста и его персонажа не только имена одинаковы, но есть сходство и в характере.

«Мы с Алексеем во многом похожи. У нас обостренное чувство справедливости. Я считаю себя и своего героя воспитанными людьми, у которых есть моральные ценности. Мы пытаемся соответствовать высоким нормам, жить по законам и бороться за справедливость. Рубит ли с плеча Косач? Да! И вот здесь наши с ним взгляды расходятся. Я более рассудительный человек, всегда думаю перед тем, как принять важное решение», — откровенно рассказал актер.

Алексей Косач в сериале «Крепостная» — настоящий пример авантюриста и рокового парня, который готов отказаться от всего ради своей чести и любви. Косач — максималист, а вот Яровенко считает себя более сдержанным:

«Наверное, я не такой максималист, как он. Но мне очень симпатизирует то, какие мой герой совершает поступки ради своей мечты. Как он меняет жизнь других людей, как борется за добро в жестоком мире. Пожалуй, это у нас общее. Мы можем рискнуть всем ради достижения цели. Мне очень нравится, что Косач верит в свою мечту, несмотря на жизненные преграды. Я считаю, если искренне верить — невозможное получится. Все обстоятельства сойдутся, даже если тебе кажется, что это невозможно. Нужно всегда бороться, если кажется, что ты один и весь мир настроен против тебя. Вера поможет каждому осуществить заветную мечту».

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Риск, авантюра и приключения всегда сопровждают молодого человека в костюмированной мелодраме. Алексей Косач принимает решения моментально, даже если они могут навредить его жизни. Выходя на тропу борьбы за собственную любовь, Леша не думает о последствиях. Безумство храбрых — вот мудрость его жизни.

«Мой герой всегда импульсивно принимает решения. Он готов пойти туда, откуда не возвращаются. Хотя именно Алексею судьба подает знаки, которые должны его свернуть с ложного пути. Ему постоянно хочется сказать: «Куда же ты идешь?» Но Лешу не переубедить, у него всегда есть свое идеальное представление о том, как все должно быть в мире. Именно это его двигает вперед», — резюмирует Алексей Яровенко.

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