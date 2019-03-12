Алексей Яровенко: биография, творчество и личная жизнь актера
В масштабной картине «Крепостная» одну из главных ролей сыграет Алексей Яровенко. Актер перевоплотится в мужественного и решительного дворянина. А этой сегодня в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера костюмированного сериала. В каких картинах снимался актер? И свободно ли сердце мужчины? Биографию и о личной жизни Алексея Яровенко читайте в материале.
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Полное имя: Алексей Станиславович Яровенко
Дата рождения: 23 августа 1987 г.
Место рождения: Минск
Деятельность: актер театра и кино
Семейное положение: женат
Место проживания: Киев
Детство и юность. Алексей Яровенко родился и вырос в Минске. В юности будущий актер десять лет профессионально занимался футболом в спортивной школе. Изначально парень не знал об актерской профессии и не видел себя на сцене.
Но занятия в студенческом театре технологического университета изменили его мировоззрение. Так он поступил в Белорусскую государственную академию искусств, в мастерскую В. А. Мищанчука. Учебу закончил в 2012 году. После этого стал актером Белорусского национального академического театра имени Янки Купалы.
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Начало творческого пути. Начиная с 2012 года Алексей активно снимается в кино. Известность пришла к нему в 2013 году с главной ролью в мелодраме «Сила любви». Парень с первых серий покорил сердца многих женщин своей харизмой и актерским профессионализмом.
Личная жизнь. Алексей Яровенко женат на актрисе Ольге Карповой. Любимая всегда помогает ему в профессиональной сфере.
Хобби. Помимо актерской карьеры, мужчина занимается музыкой. У него есть собственная группа «Бэнд Алексея Яровенко», песни которой исполнаются в стиле фанк и блюз.
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Сериал «Крепостная». В костюмированной драме белорусский актер сыграет смелого и мужественного дворянина Алексея Косача. Он принадлежит к старинному благородному дворянскому роду, служившему государю. Алексей — герой Крымской войны. Парень очень принципиальный, обладающий сильным характером. Ему удается легко совершать подвиги и благородные поступки. Герой влюбляется в крепостную Катерину Вербицкую, не зная, что она собственность помещиков Червинских.
Роли Алексея Яровенко в кино
2012 — «Семейный детектив»
2012 — «Выше неба», Стас Чайкин
2013 — «Чужая женщина»
2013 — «Укради меня», Макс
2013 — «Сила любви», Стас
2013 — «Недотрога», Михаил
2013 — «Земляк», Руслан Алпаров
2015 — «Фамильные ценности», Женя
2016 — «Мухтар. Новый след», Саша
2017 — «Хороший парень»
2018 — «Кумир», Валерий Гусько
2018 — «В созвездии Стрельца», Сергей
2018 — «Артистка», сын Ярославского
2018 — «Сестры по наследству», Иван
2019 — «Крепостная», Алексей Косач
2019 — «Бывшие»