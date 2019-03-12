В масштабной картине «Крепостная» одну из главных ролей сыграет Алексей Яровенко. Актер перевоплотится в мужественного и решительного дворянина. А этой сегодня в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера костюмированного сериала. В каких картинах снимался актер? И свободно ли сердце мужчины? Биографию и о личной жизни Алексея Яровенко читайте в материале.

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Полное имя: Алексей Станиславович Яровенко

Дата рождения: 23 августа 1987 г.

Место рождения: Минск

Деятельность: актер театра и кино

Семейное положение: женат

Место проживания: Киев

Детство и юность. Алексей Яровенко родился и вырос в Минске. В юности будущий актер десять лет профессионально занимался футболом в спортивной школе. Изначально парень не знал об актерской профессии и не видел себя на сцене.

Но занятия в студенческом театре технологического университета изменили его мировоззрение. Так он поступил в Белорусскую государственную академию искусств, в мастерскую В. А. Мищанчука. Учебу закончил в 2012 году. После этого стал актером Белорусского национального академического театра имени Янки Купалы.

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Начало творческого пути. Начиная с 2012 года Алексей активно снимается в кино. Известность пришла к нему в 2013 году с главной ролью в мелодраме «Сила любви». Парень с первых серий покорил сердца многих женщин своей харизмой и актерским профессионализмом.

Личная жизнь. Алексей Яровенко женат на актрисе Ольге Карповой. Любимая всегда помогает ему в профессиональной сфере.

Хобби. Помимо актерской карьеры, мужчина занимается музыкой. У него есть собственная группа «Бэнд Алексея Яровенко», песни которой исполнаются в стиле фанк и блюз.

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Сериал «Крепостная». В костюмированной драме белорусский актер сыграет смелого и мужественного дворянина Алексея Косача. Он принадлежит к старинному благородному дворянскому роду, служившему государю. Алексей — герой Крымской войны. Парень очень принципиальный, обладающий сильным характером. Ему удается легко совершать подвиги и благородные поступки. Герой влюбляется в крепостную Катерину Вербицкую, не зная, что она собственность помещиков Червинских.

Роли Алексея Яровенко в кино

2012 — «Семейный детектив»

2012 — «Выше неба», Стас Чайкин

2013 — «Чужая женщина»

2013 — «Укради меня», Макс

2013 — «Сила любви», Стас

2013 — «Недотрога», Михаил

2013 — «Земляк», Руслан Алпаров

2015 — «Фамильные ценности», Женя

2016 — «Мухтар. Новый след», Саша

2017 — «Хороший парень»

2018 — «Кумир», Валерий Гусько

2018 — «В созвездии Стрельца», Сергей

2018 — «Артистка», сын Ярославского

2018 — «Сестры по наследству», Иван

2019 — «Крепостная», Алексей Косач

2019 — «Бывшие»

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