Ольга Сумская рассказала о смерти сына своей героини в сериале «Крепостная»

Ольга Сумская в костюмированной мелодраме «Крепостная» с легкостью перевоплотилась в мать большого семейства — Софию Косач. Сериальный сын Сумской стал главной поддержкой ее героини. Но семейное счастье длилось недолго… Молодого барина убили. Трудно ли было Ольге Сумской передать материнское горе? Читайте в материале.

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Народную артистку Украины Ольгу Сумскую зрители увидели в образе изысканной дамы, которая готова и жизнью пожертвовать ради спасения своей семьи. Именно у ее героини, Софии Косач, умирает любимый сын Алексей.

«Признаюсь: это было очень трудно! Первый мой съемочный день оказался одним из самых сложных. Я еще не была близко знакома с Алексеем, но мы уже снимали сцену его смерти. Вы даже не можете представить, как трудно показать момент, когда матери привезли мертвого сына… Это ужасно. Съемочная команда ждала, пока я войду в роль. Я должна была настроиться, почувствовать страшное горе. Помню, что сильно волновалась, чтобы зрители увидели мои искренние слезы и печаль. Такая сцена не должна быть искусственной. Здесь не нальешь глицерина в глаза», — откровенно рассказала актриса.

Сына героини Ольги Сумской в ​​масштабном сериале «Крепостная» сыграл молодой и очень талантливый актер Алексей Яровенко. Именно его персонаж — это настоящий пример героя 19 века. Отважный парень поражает своей страстью и импульсивностью, он осуществляет неимоверные поступки ради любви к крепостной.

Смотрите костюмированную мелодраму «Крепостная» с Ольгой Сумской!

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