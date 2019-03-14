Ольга Сумська розповіла про смерть сина своєї героїні у серіалі «Кріпосна»

Ольга Сумська у костюмованій мелодрамі «Кріпосна» з легкістю перевтілилась у матір великого сімейства — Софію Косач. Серіальний син Сумської став головною підтримкою її героїні. Але сімейне щастя тривало недовго… Молодого панича убили. Чи важко було Ользі Сумській передати материнське горе? Читайте у матеріалі.

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Народну артистку України Ольгу Сумську глядачі побачили в образі вишуканої пані, яка ладна і життям пожертвувати, аби врятувати свою сім’ю. Саме у її героїні, Софії Косач, помирає улюблений син Олексій.

«Зізнаюсь: це було дуже важко! Перший мій знімальний день виявився одним із найскладніших. Я ще не була близько знайома з Олексієм, але ми вже знімали сцену його смерті. Ви навіть не можете уявити, як важко показати момент, коли матері привезли мертвого сина… Це жахливо. Знімальна команда чекала, поки я увійду в роль. Я мусила налаштуватися, відчути страшне горе. Пам’ятаю, що сильно хвилювалась, щоб глядачі побачили мої щирі сльози та печаль. Така сцена не повинна бути штучною. Тут не наллєш гліцерину в очі», — відверто розповіла актриса.

Сина героїні Ольги Сумської у масштабному серіалі «Кріпосна» зіграв молодий та дуже талановитий актор Олексій Яровенко. Саме його персонаж — це справжній приклад героя 19 століття. Відважний хлопець вражає своєю пристрастю та імпульсивністю, він здійснює шалені вчинки заради кохання до кріпосної.

Дивіться костюмовану мелодраму «Кріпосна» з Ольгою Сумською!

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