«Кріпосна» стала кращим серіалом березня серед українських телеканалів за останні шість років
Вчора на телеканалі СТБ вийшли заключні серії першого сезону масштабної костюмованої драми «Кріпосна» виробництва StarLightFilms і FILM.UA. Як показують результати телеперегляду, історія про драматичну долю Катерини Вербицької встановила одразу кілька рекордів за часткою, ставши кращим серіалом березня серед українських телеканалів за останні 6 років.
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З перших же серій «Кріпосна» очолила ТОП-20 програм дня українських телеканалів. Частка першої та другої серій склала 12,4 і 13,2, рейтинг – 3,7 і 4,0 (18-54, 50+). Всі три тижні показу серіал впевнено утримував позицію лідера, нарощуючи показники і залишаючи конкурентів далеко позаду.
Третій тиждень показу «Кріпосної» встановив рекорд частки слоту пн-чт 20:00-22:00 в історії телеканалу СТБ – 17,93.
Остання серія першого сезону «Кріпосної» пройшла з рекордними для серіалів СТБ цифрами: рейтинг 6,67, частка 20,68 (18-54, 50+). Пікова частка на останній хвилині останньої серії – 23,82.
Фінальна серія першого сезону очолила ТОП праймових серіалів весни українських телеканалів за 2016-2019 роки. А також посіла перше місце серед всіх праймових серіальних показів в рамках телевізійних сезонів (лютий-травень, вересень-грудень) з 2016 по 2019 рік.
|лютий-травень, вересень-грудень 2016-2019 (18-54, 50+)
|рік
|Назва
|Канал
|Дата
|rat%
|shr%
|2019
|Кріпосна т/с
|STB
|14.03.2019
|6,67
|20,68
|2017
|Капітанша т/с
|CHANNEL UKRAINE
|25.05.2017
|6,61
|21,96
|2016
|Сходи в небеса т/с
|CHANNEL UKRAINE
|04.02.2016
|6,60
|21,36
|2016
|Сходи в небеса т/с
|CHANNEL UKRAINE
|11.02.2016
|6,21
|19,95
|2017
|Свати-3 т/с
|1+1
|31.05.2017
|6,20
|19,55
Якщо порівнювати середні частки, то «Кріпосна» стала кращим серіалом, який виходив в лютому-березні, за останні 3 роки та кращим серіалом березня за останні 6 років:
|Лютий-Березень 2017-2019 (18-54, 50+)
|Рік
|Назва
|Канал
|rat%
|shr%
|2019
|Кріпосна т/с
|STB
|4,76
|15,8
|2018
|Чорна кров т/с
|CHANNEL UKRAINE
|4,48
|14,3
|2019
|Ніщо не трапляється двічі т/с
|STB
|4,33
|14,1
|2017
|Даша т/с
|CHANNEL UKRAINE
|4,12
|12,7
|2019
|Вір мені т/с (2018)
|CHANNEL UKRAINE
|4,02
|13,7
|Березень 2014-2019 (18-54, 50+)
|Рік
|Назва
|Канал
|rat%
|shr%
|2019
|Кріпосна т/с
|STB
|5,12
|16,9
|2015
|Гречанка т/с
|INTER
|4,89
|13,8
|2014
|Чужий район 2 т/с
|ICTV
|4,38
|11,4
|2016
|Родичі т/с
|1+1
|4,21
|12,1
|2014
|Будинок з ліліями т/с
|INTER
|4,11
|12,5
«Кріпосна» повністю виправдала звання самого очікуваного проекту сезону, що стало результатом не тільки успішної промо-кампанії СТБ, а й високій якості костюмованої історичної драми, знятої українськими компаніями StarLightFilms і FILM.UA.
Другий сезон «Кріпосної» заплановано на осінь 2019 в ефірі телеканалу СТБ. А для тих, хто не встиг подивитися фінал першого сезону, в суботу на СТБ о 9:00 буде повтор 17-24 серій.
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Весь перший сезон також можна переглянути на сайті stb.ua.
У головних ролях: Катерина Ковальчук, Станіслав Боклан, Михайло Гаврилов, Олеся Жураківська, Анна Сагайдачна, Ксенія Мішина, Марк Дробот, Фатіма Горбенко, Максим Радугін, Ольга Сумська, Слава Красовська, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко та ін.