Вчора на телеканалі СТБ вийшли заключні серії першого сезону масштабної костюмованої драми «Кріпосна» виробництва StarLightFilms і FILM.UA. Як показують результати телеперегляду, історія про драматичну долю Катерини Вербицької встановила одразу кілька рекордів за часткою, ставши кращим серіалом березня серед українських телеканалів за останні 6 років.

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З перших же серій «Кріпосна» очолила ТОП-20 програм дня українських телеканалів. Частка першої та другої серій склала 12,4 і 13,2, рейтинг – 3,7 і 4,0 (18-54, 50+). Всі три тижні показу серіал впевнено утримував позицію лідера, нарощуючи показники і залишаючи конкурентів далеко позаду.

Третій тиждень показу «Кріпосної» встановив рекорд частки слоту пн-чт 20:00-22:00 в історії телеканалу СТБ – 17,93.

Остання серія першого сезону «Кріпосної» пройшла з рекордними для серіалів СТБ цифрами: рейтинг 6,67, частка 20,68 (18-54, 50+). Пікова частка на останній хвилині останньої серії – 23,82.

Фінальна серія першого сезону очолила ТОП праймових серіалів весни українських телеканалів за 2016-2019 роки. А також посіла перше місце серед всіх праймових серіальних показів в рамках телевізійних сезонів (лютий-травень, вересень-грудень) з 2016 по 2019 рік.

лютий-травень, вересень-грудень 2016-2019 (18-54, 50+) рік Назва Канал Дата rat% shr% 2019 Кріпосна т/с STB 14.03.2019 6,67 20,68 2017 Капітанша т/с CHANNEL UKRAINE 25.05.2017 6,61 21,96 2016 Сходи в небеса т/с CHANNEL UKRAINE 04.02.2016 6,60 21,36 2016 Сходи в небеса т/с CHANNEL UKRAINE 11.02.2016 6,21 19,95 2017 Свати-3 т/с 1+1 31.05.2017 6,20 19,55

Якщо порівнювати середні частки, то «Кріпосна» стала кращим серіалом, який виходив в лютому-березні, за останні 3 роки та кращим серіалом березня за останні 6 років:

Лютий-Березень 2017-2019 (18-54, 50+) Рік Назва Канал rat% shr% 2019 Кріпосна т/с STB 4,76 15,8 2018 Чорна кров т/с CHANNEL UKRAINE 4,48 14,3 2019 Ніщо не трапляється двічі т/с STB 4,33 14,1 2017 Даша т/с CHANNEL UKRAINE 4,12 12,7 2019 Вір мені т/с (2018) CHANNEL UKRAINE 4,02 13,7

Березень 2014-2019 (18-54, 50+) Рік Назва Канал rat% shr% 2019 Кріпосна т/с STB 5,12 16,9 2015 Гречанка т/с INTER 4,89 13,8 2014 Чужий район 2 т/с ICTV 4,38 11,4 2016 Родичі т/с 1+1 4,21 12,1 2014 Будинок з ліліями т/с INTER 4,11 12,5

«Кріпосна» повністю виправдала звання самого очікуваного проекту сезону, що стало результатом не тільки успішної промо-кампанії СТБ, а й високій якості костюмованої історичної драми, знятої українськими компаніями StarLightFilms і FILM.UA.

Другий сезон «Кріпосної» заплановано на осінь 2019 в ефірі телеканалу СТБ. А для тих, хто не встиг подивитися фінал першого сезону, в суботу на СТБ о 9:00 буде повтор 17-24 серій.

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Весь перший сезон також можна переглянути на сайті stb.ua.

У головних ролях: Катерина Ковальчук, Станіслав Боклан, Михайло Гаврилов, Олеся Жураківська, Анна Сагайдачна, Ксенія Мішина, Марк Дробот, Фатіма Горбенко, Максим Радугін, Ольга Сумська, Слава Красовська, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко та ін.

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