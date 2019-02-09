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Никита Добрынин рассказал, за кого болеет на Нацотборе на Евровидение-2019

09.02.2019

Никита Добрынин поделился своими впечатлениями от Нацотбора на Евровидение-2019. Главный холостяк страны рассказал, что он впервые наблюдает за участниками непостредственно в зрительском зале. Кто стал его фаворитом? Узнайте в материале.

Никита Добрынин

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Никита Добрынин впервые присутствует на съемках Национального отбора на Евровидение-2019, наблюдая за происходящим в зрительном зале. У него уже есть несколько любимчиков, о которых он рассказал редакции сайта STB.UA.

«Здесь очень чувствуется атмосфера, я прямо болею за первых полуфиналистов. И у меня даже появились свои фавориты. Мне очень понравилось выступление LETAY, я знаком с группой Brunettes Shoot Blondes и, конечно, Maruv. Это пока мои фавориты», – прокомментировал Никита Добрынин.

Никита Добрынин

Учитывая, что Никита – ведущий на украинском телевидении, редакция сайта поинтересовалась, есть ли у него желание стать ведущим Нацотбора вместо Сергея Притулы.

«Возможно, я бы хотел попробовать, но мне хватает других проектов, где я занят. И Сергей – это яркий пример того, каким должны быть ведущие на сцене. Он легкий и с юмором, это очень важно. Я его уважаю»,  добавил Никита Добрынин.

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