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Нікіта Добринін розповів, за кого вболіває на Нацвідборі на Євробачення-2019

09.02.2019

Нікіта Добринін поділився своїми враженнями від Нацвідбору на Євробачення-2019. Головний холостяк країни розповів, що він вперше спостерігає за учасниками безпосередньо у глядацькому залі. Хто став його фаворитом? Дізнайтеся в матеріалі.

Никита Добрынин

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Нікіта Добринін вперше присутній на зйомках Національного відбору на Євробачення-2019, спостерігаючи за тим, що відбувається з глядацької зали. У нього вже є кілька фаворитів, про яких він розповів редакції сайту STB.UA.

«Тут дуже відчувається атмосфера, я прямо вболіваю за перших півфіналістів. І у мене навіть з’явилися свої фаворити. Мені дуже сподобався виступ LETAY, я знайомий з групою Brunettes Shoot Blondes і, звичайно, Maruv. Це поки мої фаворити» прокоментував Нікіта Добринін.

Никита Добрынин

З огляду на те, що Микита – ведучий на українському телебаченні, редакція сайту поцікавилася, чи є у нього бажання стати ведучим Нацвідбору замість Сергія Притули.

«Можливо, я би хотів спробувати, але мені вистачає інших проектів, де я зайнятий. І Сергій – це яскравий приклад того, яким повинні бути ведучі на сцені. Він легкий і з гумором, це дуже важливо. Я його поважаю»,  додав Микита Добринін.

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