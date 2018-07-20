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Телеканал СТБ / Олег Сенцов: Сергей Еременко читает отрывок из произведения в поддержку режиссера

Олег Сенцов: Сергей Еременко читает отрывок из произведения в поддержку режиссера

Телеканал СТБ

Сегодня 68-й день голодает Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии. СТБ продолжает спецпроект, в котором лица телеканала в поддержку режиссера читают отрывки из его произведений. Смотрите видео, в котором журналист «Вікна-новини» Сергей Еременко читает эпизод произведения Олега Сенцова «Бабушка».

Сергей Еременко убежден, что главное не молчать. Ведь любая поддержка дает надежду на то, что не только на Олега Сенцова, но и на других политзаключенных наконец-то обратят внимание.

«Честно скажу, когда началась поддержка Олега Сенцова, я не понимал, как это может ему помочь. Казалось бы, это всего-навсего слова, просьбы и требования мировому сообществу обратить внимание не только на него, но и на других политзаключенных. Но на днях, когда сестра Олега впервые за четыре года встретилась с ним, он сказал, что слова поддержки для него очень важны, а значит, это нужно делать!»

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Чтобы поддержать Олега Сенцова, Сергей выбрал произведение «Бабушка».

«У меня есть две бабушки, они замечательнейшие женщины, и я представить не могу, как это – не любить бабушку, а этот рассказ начинается со слов «У меня была бабушка, и я ее не любил». Мне кажется, что это будто вызов какой-то самому себе».

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Video: Олег Сенцов: Сергей Еременко читает отрывок из произведения в поддержку режиссера

Олег Сенцов уже 68 день голодает. Телеканал СТБ решил поддержать режиссера. Журналист Сергей Еременко читает отрывок из произведения Олега Сенцова в поддержку режиссера

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