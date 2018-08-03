Уже 82 дня в российской колонии голодает Олег Сенцов, которого лишили свободы по ложному обвинению. В рамках спецпроекта СТБ Юлия Бортник, Вячеслав Узелков, Ольга Кучер и другие лица телеканала прочитали в поддержку режиссера отрывки из его произведений. Юрист и ведущий проекта «Один за всіх», Михаил Присяжнюк, решил высказать слова поддержки в форме стихотворения, которое сочинил сам.

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Многие звезды СТБ уже стали частью спецпроекта, призванного поддержать незаконно осужденного Олега Сенцова. Михаил Присяжнюк посвятил талантливому режиссеру и автору рассказов экспрессивное стихотворение о силе духа, терпении и победе, которая обязательно наступит. Ведущий «Один за всіх» начинает с таких слов:

«Здесь душно, но уйти нельзя.

Мне страшно, но мой дух не сломлен.

Теперь я знаю, кто мои друзья,

Я эти лица навсегда запомню…»

Полную версию стихотворения, которое Михаил Присяжнюк сочинил, чтобы поддержать Олега Сенцова, можно услышать на видео:

Video: Олег Сенцов: Михаил Присяжнюк читает собственное стихотворение в поддержку режиссера Олег Сенцов уже 82 день голодает. Телеканал СТБ решил поддержать режиссера. Ведущий Михаил Присяжнюк читает собственное стихотворение в поддержку Олега Сенцова

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