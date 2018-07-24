Уже 72 дня в российской тюрьме голодает Олег Сенцов, которого посадили по ложному обвинению. СТБ продолжает спецпроект, в котором лица телеканала, в поддержку режиссера, читают отрывки из его рассказов. В новом видео, журналист «Вікна-новини» Ирина Стороженко читает эпизод произведения Олега Сенцова «Школа».

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Ирина Стороженко поделилась – ей очень обидно, что такой талантливый человек как Олег Сенцов стал известен только сейчас и в таких обстоятельствах.

«Благодаря этому проекту у меня есть возможность просто почитать рассказы Олега Сенцова, которые я до этого не читала. Это такой талант для меня открылся и текст, который я нашла, он так во мне откликается, я прям понимаю о чем он пишет. Просто взял человек и нашел слова для того, что ты думаешь и чувствуешь».

Чтобы поддержать Олега Сенцова Ирина Стороженко выбрала рассказ «Школа». Говорит – сейчас эта тема для нее особенно близка.

«Я сейчас делаю спецпроект, об инклюзивном образовании, о школе, о том, как травят детей, которые отличаются. Последние пять месяцев я снимаю этот спецпроект и мысленно я вся в школе и школьных особенностях».

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Video: Олег Сенцов: Ирина Стороженко читает отрывок из произведения в поддержку режиссера Олег Сенцов уже 72 день голодает. Телеканал СТБ решил поддержать режиссера. Журналист Ирина Стороженко читает отрывок из произведения Олега Сенцова в поддержку режиссера