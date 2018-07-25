Уже 73 дня Олег Сенцов, которого посадили по ложному обвинению, голодает в российской колонии. СТБ продолжает спецпроект, в котором лица телеканала, в поддержку режиссера, читают отрывки из его рассказов. Смотрите видео, в котором звезда сериала «Коли ми вдома» Алена Алымова читает эпизод произведения Олега Сенцова «Макары».

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Алена Алымова уверенна – в ситуации, в которую попал Олег Сенцов и другие политзаключенные нельзя оставлять никого и нужно приложить максимум усилий и сделать все, что в наших силах чтобы как-то помочь человеку или хотя бы поддержать его.

«Это вопрос номер 1, который сейчас стоит, не только по поводу Сенцова, но и по поводу других политзаключенных, нельзя забывать о них».

Video: Олег Сенцов: Алена Алымова читает отрывок из произведения в поддержку режиссера Олег Сенцов уже 73 день голодает. Телеканал СТБ решил поддержать режиссера. Актриса Алена Алымова читает отрывок из произведения Олега Сенцова в поддержку режиссера

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