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Телеканал СТБ / Григорий Решетник читает отрывок из произведения Олега Сенцова

Григорий Решетник читает отрывок из произведения Олега Сенцова

Телеканал СТБ

Сегодня ровно 60 дней как в российской колонии голодает наш соотечественник Олег Сенцов. СТБ запускает спецпроект в поддержку режиссера, в котором звезды телеканала зачитают отрывки из его произведений. В материале смотрите первое видео, в котором ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник читает фрагмент произведения «Собака».

Чтобы поддержать Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колонии, Григорий Решетник выбрал отрывок из произведения «Собака».

«Мне кажется, что это о детстве, о дороге человека. Все начинается с детства, я как отец двоих детей, парней, очень пристально уделяю внимание своим поступкам, словам и действиям в адрес сыновей. Именно об этом Олег и пишет, что все зарождается в детстве и потом мы всю жизнь боремся с какими-то зажимами и конфликтами собственными»

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Григорий уверен, подобные акции необходимы для поддержки не только личности, но и свободы слова в целом, – «Если объединить все силы, то это синергия должна помочь разрешить ситуацию не только с Олегом Сенцовым, но и со всеми творческими людьми, которые страдают из-за геополитических игр или конфликтов. Если я чем-то могу помочь в данном случае – делаю это с открытой душой и мне безумно приятно, что я могу внести какой-то вклад»

Video: Григорий Решетник читает отрывок из произведения Олега Сенцова

Ведущий телеканала СТБ Григорий Решетник читает отрывок из произведения “Собака”, режиссера Олега Сенцова

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