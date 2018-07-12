Сьогодні рівно 60 днів як в російській колонії голодує наш співвітчизник Олег Сенцов. СТБ запускає спецпроект на підтримку режисера, в якому зірки телеканалу зачитають уривки з його творів. У матеріалі дивіться перше відео, в якому ведучий проекту «Холостяк» Григорій Решетник читає фрагмент твору «Собака».

Аби підтримати Олега Сенцова, якого незаконно утримують в російській колонії, Григорій Решетник обрав уривок з твору «Собака».

«Мені здається, що це про дитинство, про шлях людини. Все починається з дитинства, я як батько двох дітей, хлопців, дуже пильно приділяю увагу своїм вчинкам, словам та діям на адресу синів. Саме про це Олег і пише, що все зароджується в дитинстві і потім ми все життя боремося з якимись зажимами і конфліктами власними»

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Григорій впевнений, подібні акції необхідні для підтримки не тільки особистості, але і свободи слова в цілому, – «Якщо об’єднати всі сили, то це синергія повинна допомогти вирішити ситуацію не тільки з Олегом Сенцової, а й з усіма творчими людьми, які страждають з- за геополітичних ігор або конфліктів. Якщо я чимось можу допомогти в даному випадку – роблю це з відкритою душею і мені дуже приємно, що я можу внести якийсь внесок»

Video: Григорій Решетник читає уривок з твору Олега Сенцова Ведучий телеканалу СТБ Григорій Решетник читає уривок з твору "Собака", режисера Олега Сенцова

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