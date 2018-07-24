Сьогодні 72 день як в російській колонії голодує незаконно засуджений Олег Сенцов. СТБ продовжує спецпроект, в якому обличчя телеканалу, на підтримку режисера, читають уривки з його оповідань. Дивіться відео, в якому ведуча «Вікна-новини» Тетяна Висоцька читає епізод твору Олега Сенцова «Автобіографія».

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Тетяна Висоцька впевнена – кожна людина, а особливо журналіст, повинна підтримувати своїх співвітчизників в біді і поширювати про них інформацію.

«Насправді це найменше, що ми, журналісти, можемо зробити. Поширювати інформацію, заповнювати нею світ, аби терези схилилися на наш бік і бік Олега Сенцова. Мене вражає його твердість і сила духу, такий приклад волі потрібен усім нам».

Аби підтримати Олега Сенцова, Тетяна Висоцька вибрала уривок із книги «Автобіографія».

«Цей уривок з оповідання “Автобіографія” теж про твердість. Самостійність. Чіткість розуміння світу, свого смаку і своїх прагнень. Бо нічого не закінчилося, попереду багато справ!»

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Video: Олег Сенцов: Тетяна Висоцька читає уривок з твору на підтримку режисера Олег Сенцов вже 72 день голодує. Телеканал СТБ вирішив підтримати режисера. Журналіст і ведуча Тетяна Висоцька читає уривок з твору Олега Сенцова на підтримку режисера