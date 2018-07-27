Уже 75 днів у російській колонії голодує Олег Сенцов, якого утримують там за безпідставним звинуваченням. СТБ продовжує спецпроект, в якому обличчя телеканалу, на підтримку режисера, читають уривки з його творів. У новому відео, візажист та стиліст програми «Все буде добре» Олена Мельник читає епізод твору Олега Сенцова «Больничка».

Читайте також: Олег Сенцов: Олена Алимова читає уривок з твору на підтримку режисера

«Дуже сумно від того що це все реально! Це не кіно, на жаль. Якщо є хоч найменший шанс допомогти, звичайно ж потрібно їм скористатися! »- каже Олена Мельник.

Аби підтримати Олега Сенцова, Олена обрала уривок з його твору «Больничка».

«Після народження моєї доньки, діти для мене найважливіше, завжди на першому місці!»

Video: Олег Сенцов: Олена Мельник читає уривок з твору на підтримку режисера Олег Сенцов вже 75 днів голодує. Телеканал СТБ вирішив підтримати режисера. Візажист Олена Мельник читає уривок з твору Олега Сенцова на підтримку режисера

Читайте також: Олег Сенцов: Тетяна Висоцька читає уривок із твору на підтримку режисера

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ