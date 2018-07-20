Сьогодні 68-й день голодує Олег Сенцов, якого незаконно утримують в російській колонії. СТБ продовжує спецпроект, в якому обличчя телеканалу на підтримку режисера читають уривки з його творів. Дивіться відео, в якому журналіст «Вікна-новини» Сергій Єременко читає епізод твору Олега Сенцова «Бабуся».

Сергій Єременко переконаний, що головне – не мовчати. Адже будь-яка підтримка дає надію на те, що не тільки на Олега Сенцова, а й на інших політв’язнів нарешті звернуть увагу.

«Чесно скажу, коли почалася підтримка Олега Сенцова, я не розумів, як це може йому допомогти. Здавалося б, це всього лише слова, прохання і вимоги світовій спільноті звернути увагу не тільки на нього, а й на інших політв’язнів. Але днями, коли сестра Олега вперше за чотири роки зустрілася з ним, він сказав, що слова підтримки для нього дуже важливі, а значить, це потрібно робити!»

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Щоб підтримати Олега Сенцова, Сергій вибрав твір «Бабуся».

«У мене є дві бабусі, вони дивовижні жінки, і я уявити не можу, як це – не любити бабусю, а ця розповідь починається зі слів «У мене була бабуся, і я її не любив». Мені здається, що це ніби виклик якийсь самому собі».

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Video: Олег Сенцов: Сергій Єременко читає уривок із твору на підтримку режисера Олег Сенцов вже 68 день голодує.Телеканал СТБ вирішив підтримати режисера. Журналіст Сергій Єременко читає уривок із твору Олега Сенцова на підтримку режисера

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