Сьогодні 68-й день голодує Олег Сенцов, якого незаконно утримують в російській колонії. СТБ продовжує спецпроект, в якому обличчя телеканалу на підтримку режисера читають уривки з його творів. Дивіться відео, в якому журналіст «Вікна-новини» Сергій Єременко читає епізод твору Олега Сенцова «Бабуся».
Сергій Єременко переконаний, що головне – не мовчати. Адже будь-яка підтримка дає надію на те, що не тільки на Олега Сенцова, а й на інших політв’язнів нарешті звернуть увагу.
«Чесно скажу, коли почалася підтримка Олега Сенцова, я не розумів, як це може йому допомогти. Здавалося б, це всього лише слова, прохання і вимоги світовій спільноті звернути увагу не тільки на нього, а й на інших політв’язнів. Але днями, коли сестра Олега вперше за чотири роки зустрілася з ним, він сказав, що слова підтримки для нього дуже важливі, а значить, це потрібно робити!»
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Щоб підтримати Олега Сенцова, Сергій вибрав твір «Бабуся».
«У мене є дві бабусі, вони дивовижні жінки, і я уявити не можу, як це – не любити бабусю, а ця розповідь починається зі слів «У мене була бабуся, і я її не любив». Мені здається, що це ніби виклик якийсь самому собі».
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