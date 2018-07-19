Олег Сенцов, якого незаконно утримують в російській колонії, голодує вже 67 днів. Спецпроект телеканалу СТБ продовжує журналіст «Вікна-новини» Артем Сорокін. У матеріалі дивіться відео, в якому він в підтримку Олега Сенцова читає уривок з твору режисера «Дитинство».

Артем Сорокін впевнений, що кожен українець повинен стати голосом ув’язненого за безпідставними обвинуваченнями Олега Сенцова. Це черговий раз нагадає всім, що він один із нас і за його свободу повинен боротися кожен.

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«Україна зараз переживає непрості часи, ми боремося з агресією, а Олег Сенцов опинився в самому епіцентрі конфлікту. Йому дуже потрібна наша підтримка, і я думаю, що якщо є навіть мінімальна ймовірність того, що він дізнається про нашу підтримку і посміхнеться, – це потрібно робити. У тій ситуації, в якій він опинився, моральна підтримка і позитивні емоції допоможуть йому протриматися!»

Щоб підтримати Олега Сенцова, Артем вибрав твір «Дитинство».

«Цей твір дуже добрий. Він з дитинства і він про доброту. Дай Бог, щоб світло, яке Олег пам’ятає з дитинства, а також його дитячі спогади, в яких він був по-справжньому щасливий, гріли його. Вони допоможуть йому не опускати руки і триматися!»

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Video: Олег Сенцов: Артем Сорокін читає уривок із твору на підтримку режисера Олег Сенцов вже 67-й день голодує. Телеканал СТБ вирішив підтримати режисера. Журналіст Артем Сорокін читає уривок із твору Олега Сенцова на підтримку режисера

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