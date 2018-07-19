Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии, голодает уже 67 дней. Спецпроект телеканала СТБ продолжает журналист «Вікна-новини» Артем Сорокин. В материале смотрите видео, в котором он в поддержку Олега Сенцова читает отрывок из произведения режиссера «Детство».

Артем Сорокин уверен, что каждый украинец должен стать голосом заключенного по ложным обвинениям Олега Сенцова. Это в очередной раз напомнит всем, что этот человек один из нас и за его свободу должен бороться каждый.

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«Украина сейчас переживает непростые времена, мы боремся с агрессией, а Олег Сенцов оказался в самом эпицентре конфликта. Ему очень нужна наша поддержка, и я думаю, что если есть даже минимальная вероятность того, что он узнает о нашей поддержке и улыбнется, – это нужно делать. В той ситуации, в которой он оказался, моральная поддержка и позитивные эмоции помогут ему продержаться!»

Чтобы поддержать Олега Сенцова, Артем выбрал произведение «Детство».

«Это произведение очень доброе. Оно из детства и оно о доброте. Дай Бог, чтобы свет, который Олег помнит из детства, а также его детские воспоминания, в которых он был по-настоящему счастлив, грели его. Они помогут ему не опускать руки и держаться!»

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Video: Олег Сенцов: Артем Сорокин читает отрывок из произведения в поддержку режиссера Олег Сенцов уже 67-й день голодает. Телеканал СТБ решил поддержать режиссера. Журналист Артем Сорокин читает отрывок из произведения Олега Сенцова в поддержку режиссера

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