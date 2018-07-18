Сегодня 66-й день голодает Олег Сенцов, режиссер, которого незаконно удерживают в российской колонии. СТБ продолжает спецпроект, в котором отрывки из его произведений читают лица телеканала. Смотрите видео, в котором журналист «Вікна-новини» Юлия Янчар читает эпизод произведения Олега Сенцова «Собака».

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Юлия Янчар уверена, что каждый сознательный гражданин Украины, который понимает, кто такой Олег Сенцов и что его и других украинцев держат в неволе по ложным обвинениям, не должен оставаться в стороне.

«Мы живем в 21 веке, когда человека преследуют не за то, что он сделал, а потому что это большая политика. То, что к нему не пускали нашего омбудсмена, а сестру пустили только спустя 45 дней, – очень возмущает, и я считаю, что украинцы должны об этом помнить».

Чтобы поддержать Олега Сенцова, Юлия выбрала произведение «Собака», а именно отрывок, где собаку убивают среди бела дня.

«Я читала много рассказов Олега, но именно этот отрывок понравился мне больше всего. В нем я вижу ассоциацию с происходящим сейчас. Автор возмущается, что как так собаку убили прямо посреди бела дня… Когда я читала этот рассказ в первый раз, у меня комок стал в горле от того, насколько эта история пересекается с происходящим».

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Video: Олег Сенцов: Юлия Янчар читает отрывок из произведения в поддержку режиссера Олег Сенцов уже 66 день голодает. Телеканал СТБ решил поддержать режиссера. Журналист Юлия Янчар читает отрывок из произведения Олега Сенцова в поддержку режиссера

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