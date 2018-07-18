Сьогодні 66-й день голодує Олег Сенцов, режисер, якого незаконно утримують у російській колонії. СТБ продовжує спецпроект, в якому уривки з його творів читають обличчя телеканалу. Дивіться відео, в якому журналіст «Вікна-новини» Юлія Янчар читає епізод твору Олега Сенцова «Собака».

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Юлія Янчар впевнена, що кожен свідомий громадянин України, який розуміє, хто такий Олег Сенцов і що його та інших українців тримають у неволі за безпідставними обвинуваченнями, не повинен залишатися осторонь.

«Ми живемо в 21 столітті, коли людину переслідують не за те, що вона зробила, а тому що це велика політика. Те, що до нього не пускали нашого омбудсмена, а сестру пустили тільки через 45 днів, – дуже обурює, і я вважаю, що українці повинні про це пам’ятати».

Щоб підтримати Олега Сенцова, Юлія вибрала твір «Собака», а саме уривок, де собаку вбивають серед білого дня.

«Я читала багато розповідей Олега, але саме цей уривок сподобався мені найбільше. У ньому я бачу асоціацію з тим, що відбувається зараз. Автор обурюється, що як так собаку вбили просто посеред білого дня… Коли я читала цю розповідь вперше, у мене клубок став у горлі від того, наскільки ця історія перетинається з тим, що відбувається зараз».

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Video: Олег Сенцов: Юлія Янчар читає уривок із твору на підтримку режисера Олег Сенцов вже 66 день голодує. Телеканал СТБ вирішив підтримати режисера. Журналіст Юлія Янчар читає уривок з твору Олега Сенцова на підтримку режисера

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