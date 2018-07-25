Уже 73 днів Олег Сенцов, якого утримують за безпідставним звинуваченням, голодує в російській колонії. СТБ продовжує спецпроект, в якому обличчя телеканалу, на підтримку режисера, читають уривки з його оповідань. Дивіться відео, у якому зірка серіалу «Коли ми вдома» Олена Алимова читає епізод твору Олега Сенцова «Макари».

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Олена Алимова впевнена – у ситуації, в яку потрапив Олег Сенцов та інші політв’язні не можна залишати нікого і потрібно докласти максимум зусиль і зробити все, що в наших силах, аби хоч якось допомогти людині або хоча б підтримати її.

«Це питання номер 1, яке зараз стоїть, не тільки з приводу Сенцова, але і з приводу інших політв’язнів, не можна забувати про них».

Video: Олег Сенцов: Олена Алимова читає уривок з твору на підтримку режисера Олег Сенцов вже 73 день голодує. Телеканал СТБ вирішив підтримати режисера. Актриса Олена Алимова читає уривок з твору Олега Сенцова на підтримку режисера

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