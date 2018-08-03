Уже 82 дні в російській колонії голодує Олег Сенцов, якого позбавили волі за безпідставним звинуваченням. В рамках спецпроекту СТБ Юлія Бортник, В’ячеслав Узелков, Ольга Кучер та інші обличчя телеканалу прочитали на підтримку режисера уривки з його творів. Юрист і ведучий проекту «Один за всіх», Михайло Присяжнюк, вирішив висловити підтримку в формі вірша, який склав сам.

Більше на тему: Олег Сенцов: Олена Мельник читає уривок з твору на підтримку режисера

Багато зірок СТБ вже стали частиною спецпроекту, покликаного підтримати незаконно засудженого Олега Сенцова. Михайло Присяжнюк присвятив талановитому режисеру і автору оповідань експресивний вірш про силу духу, терпіння і перемогу, яка обов’язково настане. Ведучий «Один за всіх» починає з таких слів:

«Здесь душно, но уйти нельзя.

Мне страшно, но мой дух не сломлен.

Теперь я знаю, кто мои друзья,

Я эти лица навсегда запомню…»

Повну версію вірша, який Михайло Присяжнюк склав, щоб підтримати Олега Сенцова, можна почути на відео:

Video: Олег Сенцов: Михайло Присяжнюк читає власний вірш на підтримку режисера Олег Сенцов вже 82 день голодує. Телеканал СТБ вирішив підтримати режисера. Ведучий Михайло Присяжнюк читає власний вірш на підтримку Олега Сенцова

Більше на тему: Олег Сенцов: Олена Алимова читає уривок з твору на підтримку режисера

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ