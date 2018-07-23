Уже 71 день як в російській колонії голодує наш співвітчизник, якого посадили за незаконним обвинуваченням, Олег Сенцов. СТБ продовжує спецпроект, в якому обличчя телеканалу, на підтримку режисера, читають уривки з його творів. Дивіться відео, у якому журналіст і ведуча «Вікна-новини» Ольга Кучер читає епізод твору Олега Сенцова «Заповіт».

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Показати свою громадянську позицію – важлива частина побудови громадянського суспільства – вважає Ольга Кучер. І якщо людину незаконно засудили, то не має значення якої ти національності, необхідно її підтримати.

«Я не знаю Олега Сенцова особисто, як і всі люди, які тут зібралися. Але Олег Сенцов став символом всіх українських бранців в Росії. Через призму його історії, ми як би показуємо цю страшенну несправедливість яка відбувається з українськими в’язнями в Росії. Тому це наш обов’язок як громадян, не як журналістів або публічних людей, а як громадян – висловити підтримку тим, кого засуджено незаконно».

Аби підтримати Олега Сенцова, Ольга Кучер обрала уривок з його твору «Заповіт».

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