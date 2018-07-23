Уже 71 день как в российской колонии голодает наш соотечественник, которого посадили по незаконному обвинению, Олег Сенцов. СТБ продолжает спецпроект, в котором лица телеканала, в поддержку режиссера, читают отрывки из его произведений. Смотрите видео, в котором журналист и ведущая «Вікна-новини» Ольга Кучер читает эпизод произведения Олега Сенцова «Завещание».

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Показать свою гражданскую позицию – важная часть построения гражданского общества – считает Ольга Кучер. И если человека незаконно осудили, то не важно какой ты национальности, необходимо его поддержать.

«Я не знаю Олега Сенцова лично, как и все люди, которые здесь собрались. Но Олег Сенцов стал символом всех украинских пленников в России. Через призму его истории, мы как бы показываем эту страшную несправедливость которая происходит с украинскими заключенными в России. Поэтому это наша обязанность как граждан, не как журналистов или публичных людей, а как граждан – выразить поддержку тем, кто осужден незаконно».

Чтобы поддержать Олега Сенцова, Ольга Кучер выбрала отрывок из его произведения «Завещание».

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Video: Олег Сенцов: Ольга Кучер читает отрывок из произведения в поддержку режиссера Олег Сенцов уже 671 день голодает. Телеканал СТБ решил поддержать режиссера. Журналист и ведущая Ольга Кучер читает отрывок из произведения Олега Сенцова в поддержку режиссера