Уже 75 дней в российской колонии голодает Олег Сенцов, которого удерживают там по ложному обвинению. СТБ продолжает спецпроект, в котором лица телеканала, в поддержку режиссера, читают отрывки из его произведений. В новом видео, визажист и стилист программы «Все буде добре» Елена Мельник читает эпизод произведения Олега Сенцова «Больничка».

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«Очень грустно от того что это все реально! Это не кино, к сожалению. Если есть хоть малейший шанс помочь, конечно же нужно им воспользоваться!» – говорит Елена Мельник.

Чтобы поддержать Олега Сенцова, Елена выбрала отрывок из его произведения «Больничка».



«После рождения моей дочери, дети для меня самое важное, всегда на первом месте!»

Video: Олег Сенцов: Елена Мельник читает отрывок из произведения в поддержку режиссера Олег Сенцов уже 75 дней голодает. Телеканал СТБ решил поддержать режиссера. Визажист Елена Мельник читает отрывок из произведения Олега Сенцова в поддержку режиссера

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