Сегодня 72 день как в российской колонии голодает незаконно осужденный Олег Сенцов. СТБ продолжает спецпроект, в котором лица телеканала, в поддержку режиссера, читают отрывки из его произведений. Смотрите видео, в котором ведущая «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая читает эпизод произведения Олега Сенцова «Автобиография».

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Татьяна Высоцкая уверена – каждый человек, а в особенности журналист, должен поддерживать своих соотечественников в беде и распространять о них информацию.

«На самом деле это самое малое, что мы, журналисты, можем сделать. Распространять информацию, заполнять ею мир, чтобы весы склонились в нашу сторону и сторону Олега Сенцова. Меня поражает его твердость и сила духа, такой пример воли нужен всем нам».

Чтобы поддержать Олега Сенцова, Татьяна Высоцкая выбрала отрывок из книги «Автобиография».

«Этот отрывок тоже о твердости. Самостоятельность. Четкость понимания мира, своего вкуса и своих стремлений. Оно не закончилось, впереди много дел!»

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Video: Олег Сенцов: Татьяна Высоцкая читает отрывок из произведения в поддержку режиссера Олег Сенцов уже 72 день голодает. Телеканал СТБ решил поддержать режиссера. Журналист и ведущая Татьяна Высоцкая читает отрывок из произведения Олега Сенцова в поддержку режиссера