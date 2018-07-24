Уже 72 дні в російській в’язниці голодує Олег Сенцов, якого посадили за безпідставним звинуваченням. СТБ продовжує спецпроект, в якому обличчя телеканалу, на підтримку режисера, читають уривки з його оповідань. У новому відео, журналіст «Вікна-новини» Ірина Стороженко читає епізод твору Олега Сенцова «Школа».

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Ірина Стороженко поділилася – їй дуже прикро, що така талановита людина як Олег Сенцов став відомим тільки зараз і в таких обставинах.

«Завдяки цьому проекту у мене є можливість просто почитати розповіді Олега Сенцова, які я до цього не читала. Це такий талант для мене відкрився і текст, який я знайшла, він так в мені відгукується, я прям розумію про що він пише. Просто взяла людина та знайшла слова для того, що ти думаєш і відчуваєш».

Аби підтримати Олега Сенцова Ірина Стороженко обрала розповідь «Школа». Каже – зараз ця тема для неї особливо близька.

«Я зараз роблю спецпроект, про інклюзивну освіту, про школу, про те, як травлять дітей, які відрізняються. Протягом останніх п’яти місяців я знімаю цей спецпроект і подумки я вся в школі і шкільних особливостях».

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Video: Олег Сенцов: Ірина Стороженко читає уривок з твору на підтримку режисера Олег Сенцов вже 72 день голодує. Телеканал СТБ вирішив підтримати режисера. Журналіст Ірина Стороженко читає уривок з твору Олега Сенцова на підтримку режисера