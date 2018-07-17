Сьогодні 65-й день голодує Олег Сенцов, якого незаконно утримують у російській колонії. СТБ продовжує спецпроект, у якому обличчя телеканалу на підтримку режисера читають уривки з його творів. Дивіться відео, в якому журналіст «Вікна-новини» Дмитро Литвиненко читає епізод твору Олега Сенцова «Школа».

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Дмитро Литвиненко впевнений, Україна та українці не повинні забувати жодного свого громадянина у важкій ситуації та всіма способами показувати, що їм не байдуже.

«У нас довго кожен був сам за себе, ми жили логікою виживання, коли кожен повинен вижити сам. Настає час, коли потрібно відмовлятися від логіки виживання і йти до логіки об’єднання, логіки солідарності, логіки, якою живе зараз цивілізований світ. Коли кожна людина важлива».

Уривок з твору «Школа» Дмитро обрав тому, що сам був у схожих ситуаціях і знає, як це, завжди намагатися відстоювати справедливість.

«Я теж у школі був таким принциповим. Іноді й трійки отримував, бо, коли говорили, що потрібно прогнутися, я говорив «ні, оцінка має бути чесна».

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Video: Олег Сенцов: Дмитро Литвиненко читає уривок із твору на підтримку режисера Олег Сенцов вже 64 день голодує. Телеканал СТБ вирішив підтримати режисера. Журналіст Дмитро Литвиненко читає уривок з твору Олега Сенцова на підтримку режисера

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