Сегодня 65-й день голодает Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии. СТБ продолжает спецпроект, в котором лица телеканала в поддержку режиссера читают отрывки из его произведений. Смотрите видео, в котором журналист «Вікна-новини» Дмитрий Литвиненко читает эпизод произведения Олега Сенцова «Школа».

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Дмитрий Литвиненко уверен, Украина и украинцы не должны забывать ни одного своего гражданина в тяжелой ситуации и всеми способами показывать, что им не все равно.

«У нас долго каждый был сам за себя, мы жили логикой выживания, когда каждый должен выжить сам. Настает время, когда нужно отказываться от логики выживания и идти к логике объединения, логике солидарности, логике, которой живет сейчас цивилизованный мир. Когда каждый человек важен».

Отрывок из произведения «Школа» Дмитрий выбрал, потому как сам был в похожих ситуациях и знает, каково это, всегда стараться отстаивать справедливость.

«Я тоже в школе был таким принципиальным. Иногда и тройки получал, потому что, когда говорили, что нужно прогнуться, я говорил «нет, оценка должна быть честная».

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Video: Олег Сенцов: Дмитрий Литвиненко читает отрывок из произведения в поддержку режиссера Олег Сенцов уже 64 день голодает. Телеканал СТБ решил поддержать режиссера. Журналист Дмитрий Литвиненко читает отрывок из произведения Олега Сенцова в поддержку режиссера

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