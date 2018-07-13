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Телеканал СТБ / Ирина Заславец читает отрывок из произведения Олега Сенцова

Ирина Заславец читает отрывок из произведения Олега Сенцова

Телеканал СТБ

Сегодня, 13 июля Олегу Сенцову исполнилось 42 года. Вот уже 61 день как он голодает в российской колонии. СТБ продолжает спецпроект в поддержку режиссера, в котором лица телеканала зачитают отрывки из его произведений. В материале смотрите видео, в котором журналистка программы «Вікна-новини» Ирина Заславец читает фрагмент произведения «Детство».

Ирина Заславец уверенна – Олег Сенцов – человек с неимоверной силой духа, который пострадал ни за что, мужественно держится вдалеке от дома, и которого мы, украинцы, просто не имеем права не поддерживать:

«Просыпаясь, завтракая, обедая, ужиная, я время от времени понимаю, что есть человек, который не ест, не имеет никакого шанса выйти и у него нет никакой возможности проявить свой протест кроме как голодать. Он пытается идти против системы самостоятельно, и мы всеми силами должны поддерживать его, потому что кто как не мы? Он часть нас, он украинец».

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Чтобы поддержать Олега Сенцова, Ирина выбрала отрывок из его произведения «Детство»:

«Мне хотелось выбрать что-то жизнеутверждающее. Я бы очень хотела, чтобы в старости он сказал фразу из этого отрывка, –  «Если я до сих пор жив – значит заноза прошла мимо»».

Video: Ирина Заславец читает отрывок из произведения Олега Сенцова

Олег Сенцов голодает уже 61 день. Ирина Заславец читает отрывок из произведения Олега Сенцова в поддержку режиссера

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