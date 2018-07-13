Сегодня, 13 июля Олегу Сенцову исполнилось 42 года. Вот уже 61 день как он голодает в российской колонии. СТБ продолжает спецпроект в поддержку режиссера, в котором лица телеканала зачитают отрывки из его произведений. В материале смотрите видео, в котором журналистка программы «Вікна-новини» Ирина Заславец читает фрагмент произведения «Детство».

Ирина Заславец уверенна – Олег Сенцов – человек с неимоверной силой духа, который пострадал ни за что, мужественно держится вдалеке от дома, и которого мы, украинцы, просто не имеем права не поддерживать:

«Просыпаясь, завтракая, обедая, ужиная, я время от времени понимаю, что есть человек, который не ест, не имеет никакого шанса выйти и у него нет никакой возможности проявить свой протест кроме как голодать. Он пытается идти против системы самостоятельно, и мы всеми силами должны поддерживать его, потому что кто как не мы? Он часть нас, он украинец».

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Чтобы поддержать Олега Сенцова, Ирина выбрала отрывок из его произведения «Детство»:

«Мне хотелось выбрать что-то жизнеутверждающее. Я бы очень хотела, чтобы в старости он сказал фразу из этого отрывка, – «Если я до сих пор жив – значит заноза прошла мимо»».

Video: Ирина Заславец читает отрывок из произведения Олега Сенцова Олег Сенцов голодает уже 61 день. Ирина Заславец читает отрывок из произведения Олега Сенцова в поддержку режиссера

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