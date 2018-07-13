Сегодня, 13 июля, 42 года исполняется украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Многие украинцы узнали Олега после того, как его задержали в Крыму и выдвинули подозрения в терроризме. Уже четвертый год режиссера незаконно удерживают в российской колонии. Но сегодня, в день его рождения, мы хотим ближе познакомить вас с творчеством Олега Сенцова, ведь он не только борец за свободу, но и талантливый режиссер и писатель.

В 2008 году Олег Сенцов основал компанию «Край Кінема», а также снял два учебных фильма – «Хорошо ловится рыбка-бананка» по произведению Сэлинджера и «Рог Быка» по Хемингуэю.

В 2012 году вышел первый полнометражный фильм Олега Сенцова «Гамер». В нем рассказывается история геймера, который все свободное время проводит за компьютерными играми, разрушая свою жизнь. Этот фильм был представлен на международном фестивале в Роттердаме. Главные роли в нем исполнили настоящие геймеры, а бюджет картины составил 20 000 долларов.

В том же году фильм «Гамер» получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске.

В 2013 году Олег Сенцов на Одесском кинофестивале представил свой проект социальной драмы «Носорог» и выиграл премию в 25 000 грн. К сожалению, работа над этим фильмом остановилась из-за участия Олега в протестах и дальнейшего ареста.

Кроме того, что Олег Сенцов – талантливый режиссер, он еще и автор рассказов, которые легко написаны и трогают до глубины души своей философией. Отрывки из его произведений вы можете послушать в исполнении звезд телеканала СТБ в нашем новом спецпроекте.

Хотим напомнить, что сегодня, в день рождения Олега Сенцова, в Киеве пройдут акции в его поддержку – телемост, автопробег и шествие к зданиям посольств стран – участниц «нормандской четверки» Франции и Германии, а также обращение к Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель. Старт акции в 19:00 на Майдане Независимости.

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