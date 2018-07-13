Сьогодні, 13 липня, 42 роки виповнюється українському режисеру Олегу Сенцову. Більшість українців дізналися про Олега після того, як його затримали у Криму і висунули підозри у тероризмі. Вже четвертий рік режисера незаконно утримують у російській колонії. Але сьогодні, в день його народження, ми хочемо ближче познайомити вас із творчістю Олега Сенцова, адже він не тільки борець за свободу, а й талановитий режисер і письменник.

2008 року Олег Сенцов заснував компанію «Край Кінема», а також зняв два навчальні фільми – «Добре ловиться рибка-бананка» за твором Селінджера і «Ріг Бика» за Хемінгуеєм.

2012 року вийшов перший повнометражний фільм Олега Сенцова «Гамер». У ньому розповідається історія геймера, який весь вільний час проводить за комп’ютерними іграми, руйнуючи своє життя. Цей фільм був представлений на міжнародному фестивалі в Роттердамі. Головні ролі в ньому виконали справжні геймери, а бюджет картини становив 20 000 доларів.

Цього ж року фільм «Гамер» отримав премію Гільдії кінознавців і кінокритиків на фестивалі «Дух вогню» в Ханти-Мансійську.

У 2013-му році Олег Сенцов на Одеському кінофестивалі представив свій проект соціальної драми «Носоріг» і виграв премію у 25 000 грн. На жаль, робота над цим фільмом зупинилася через участь Олега в протестах та подальший арешт.

Крім того, що Олег Сенцов – талановитий режисер, він ще й автор оповідань, які легко написані, але чіпляють до глибини душі своєю філософією. Уривки з його творів ви можете послухати у виконанні зірок телеканалу СТБ в нашому новому спецпроекті.

Хочемо нагадати, що сьогодні, в день народження Олега Сенцова, в Києві пройдуть акції на його підтримку – телеміст, автопробіг та хода до будівель посольств країн – учасниць «нормандської четвірки» Франції та Німеччини, а також звернення до Еммануеля Макрона та Ангели Меркель. Старт акції о 19:00 на Майдані Незалежності.

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