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Телеканал СТБ / Сьогодні Олегу Сенцову виповнюється 42 роки

Сьогодні Олегу Сенцову виповнюється 42 роки

Телеканал СТБ

Сьогодні, 13 липня, 42 роки виповнюється українському режисеру Олегу Сенцову. Більшість українців дізналися про Олега після того, як його затримали у Криму і висунули підозри у тероризмі. Вже четвертий рік режисера незаконно утримують у російській колонії. Але сьогодні, в день його народження, ми хочемо ближче познайомити вас із творчістю Олега Сенцова, адже він не тільки борець за свободу, а й талановитий режисер і письменник.

2008 року Олег Сенцов заснував компанію «Край Кінема», а також зняв два навчальні фільми – «Добре ловиться рибка-бананка» за твором Селінджера і «Ріг Бика» за Хемінгуеєм.

2012 року вийшов перший повнометражний фільм Олега Сенцова «Гамер». У ньому розповідається історія геймера, який весь вільний час проводить за комп’ютерними іграми, руйнуючи своє життя. Цей фільм був представлений на міжнародному фестивалі в Роттердамі. Головні ролі в ньому виконали справжні геймери, а бюджет картини становив 20 000 доларів.

Цього ж року фільм «Гамер» отримав премію Гільдії кінознавців і кінокритиків на фестивалі «Дух вогню» в Ханти-Мансійську.

У 2013-му році Олег Сенцов на Одеському кінофестивалі представив свій проект соціальної драми «Носоріг» і виграв премію у 25 000 грн. На жаль, робота над цим фільмом зупинилася через участь Олега в протестах та подальший арешт.

Крім того, що Олег Сенцов – талановитий режисер, він ще й автор оповідань, які легко написані, але чіпляють до глибини душі своєю філософією. Уривки з його творів ви можете послухати у виконанні зірок телеканалу СТБ в нашому новому спецпроекті.

Хочемо нагадати, що сьогодні, в день народження Олега Сенцова, в Києві пройдуть акції на його підтримку – телеміст, автопробіг та хода до будівель посольств країн – учасниць «нормандської четвірки» Франції та Німеччини, а також звернення до Еммануеля Макрона та Ангели Меркель. Старт акції о 19:00 на Майдані Незалежності.

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