Сьогодні, 13 липня Олегу Сенцову виповнилося 42 роки. Ось уже 61 день як він голодує у російській колонії. СТБ продовжує спецпроект на підтримку режисера, в якому обличчя телеканалу зачитають уривки з його творів. У матеріалі дивіться відео, в якому журналістка програми «Вікна-новини» Ірина Заславець читає фрагмент твору «Дитинство».

Ірина Заславець впевнена – Олег Сенцов – людина з неймовірною силою духу, яка постраждала ні за що, мужньо тримається далеко від дому, і яку ми, українці, просто не маємо права не підтримувати:

«Прокидаючись, снідаючи, обідаючи, вечеряючи, я час від часу розумію, що є людина, яка не їсть, не має жодного шансу вийти і у нього немає ніякої можливості проявити свій протест крім як голодувати. Він намагається йти проти системи самостійно, і ми всіма силами повинні підтримувати його, бо хто як не ми? Він частина нас, він українець».

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Аби підтримати Олега Сенцова, Ірина обрала уривок з його твору «Дитинство»:

«Мені хотілося вибрати щось життєствердне. Я б дуже хотіла, щоб в старості він сказав фразу з цього уривка, – «Если я до сих пор жив – значит заноза прошла мимо»».

Video: Ірина Заславець читає уривок з твору Олега Сенцова Олег Сенцов голодує вже 61 день. Ірина Заславець читає уривок з твору Олега Сенцова на підтримку режисера

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