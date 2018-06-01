Список LetMyPeopleGo: громадяни України, позбавлені волі за політичними мотивами

У рамках глобальної акції #SaveOlegSentsov було зібрано інформацію про усіх громадян України, які були позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії та окупованого Криму станом на 28 травня 2018 року. Звісно, що справжня кількість людей, визначених Кремлем «терористами», «диверсантами», «шпигунами» та «карателями», може бути набагато більшою. В оновленому списку LetMyPeopleGo — 69 осіб, позбавлених волі за політичними мотивами, 1 під підпискою про невиїзд, 3 на поруках, 6 отримали умовний термін, інформація щодо ще 4 осіб перевіряється. Нагадаємо, що у Києві 2 червня об 11:00 біля стели Незалежності (Майдан Незалежності) відбудеться акція на підтримку Олега Сенцова та інших українських політв’язнів — #SaveOlegSentsov. Приходьте, щоб показати «червону картку» режиму Путіна!

Список LetMyPeopleGo:

1. Абдуллаєв Теймур Рза Оглы, 27.05.1975 (Teymur Abdullaev)

2. Абдуллаєв Узеір Рза Оглы, 30.04.1974 (Uzeir Abdullaev)

3. Абдурахманов Талят (Talyat Abdurakhmanov)

4. Абільтаров Рустем Сейранович, 28.09.1979 (Rustem Abiltarov)

5. Абсеітов Зеврі Сердарович, 12.08.1975 (Zevri Abseitov)

6. Алієв Муслім Нурієвич (Muslim Aliev)

7. Алімов Рефат Мамедович, 28.10.1991 (Refat Alimov)

8. Аметов Кязим (Kazim Ametov)

9. Аметов Ернест Сейярович, 30.05.1985 (Ernest Ametov)

10. Асанов Алі Ахмедович, 07.07.1982 (Ali Asanov)

11. Асанов Марлен Рифатович, 02.03.1977 (Marlen Asanov)

12. Балух Володимир Григорович, 08.02.1971 (Volodymyr Balukh)

13. Бекіров Енвер Небієвич, 01.01.1963 (Envеr Bekirov)

14. Белялов Мемет Решатович, 02.01.1989 (Memet Belyalov)

15. Бессарабов Олексій Євгенович, 05.12.1976 (Oleksiy Bessarabov)

16. Ваітов Рустем Мамутович, 27.07.1986 (Rustem Vaitov)

17. Вигівський Валентин Петрович, 03.08.1983 (Valentyn Vyhivsky)

18. Гриб Павло Ігорович, 10.07.1998 (Pavlo Hryb)

19. Дадеу Микола Петрович, 15.02.1986 (Mykola Dadeu)

20. Дегерменджи Бекір Аппазович, 31.10.1960 (Bekir Degermendzhy)

21. Дегерменджи Мустафа Бекірович, 18.05.1989 (Mustafa Degermendzhy)

22. Джемаденов Еміль Енверович, 19.08.1980 (Emil Dzhemadenov)

23. Джеппаров Арсен Бормамбетович, 28.01.1991 (Arsen Dzhepparov)

24. Дудка Володимир Михайлович, 30.09.1964 (Volodymyr Dudka)

25. Захтей Андрій Романович, 03.11.1975 (Andriy Zakhtei)

26. Зейтуллаєв Руслан Борисович, 15.06.1985 (Ruslan Zeytullaev)

27. Зекір’яєв Сервер Зекієвич, 01.04.1973 (Server Zekeryaev)

28. Ібрагімов Тимур Ізетович, 26.01.1985 (Timur Ibragimov)

29. Ісмаїлов Рустем Якубович, 03.09.1984 (Rustem Ismailov)

30. Каракашев Євген (Yevhen Karakashev)

31. Карпюк Микола Андронович, 24.05.1964 (Mykola Karpyuk)

32. Клих Станіслав Романович, 25.01.1974 (Stanyslav Klykh)

33. Коломієць Андрій Володимирович, 08.05.1993 (Andriy Kolomiyets)

34. Кольченко Олександр Олександрович, 26.11.1989 (Oleksandr Kolchenko)

35. Костенко Олександр Федорович, 10.03.1986 (Oleksandr Kostenko)

36. Кубедінов Арсен (Arsen Kubedinov)

37. Куку Емір-Усєін Кемалович, 26.06.1976 (Emir-Usein Kuku)

38. Литвинов Сергій Миколайович, 09.03.1983 (Serhiy Lytvynov)

39. Мамутов Енвер Шевкетович, 28.08.1975 (Enver Mamutov)

40. Мемедемінов Наріман (Nariman Memedeminov)

41. Меметов Ремзі Шевкаєвич, 09.09.1966 (Remzi Memetov)

42. Мовенко Ігор Олексійович, 02.11.1977 (Ihor Movenko)

43. Мустафаєв Сейран (Seiran Mustafaev)

44. Мустафаєв Сервер (Server Mustafaev)

45. Панов Євген Олександрович, 06.06.1977 (Yevhen Panov)

46. Примов Юрій (Нурі) Володимирович, 31.07.1976 (Nuri Primov)

47. Присіч Володимир Сергійович, 30.05.1983 (Volodymyr Prysich)

48. Рамазанов Ісмаїл (Ismail Ramazanov)

49. Сайфуллаєв Ферат Рефатович, 21.07.1983 (Ferat Saifullaev)

50. Салєдінов Айдер Диляверович, 21.07.1987 (Aider Saledinov)

51. Салієв Сейран Алімович, 04.11.1985 (Seiran Saliev)

52. Сейтосманов Енвер Казимирович (Enver Seytosmanov)

53. Сенцов Олег Геннадійович, 13.07.1976 (Oleg Sentsov)

54. Сизонович Олексій Іванович, 23.03.1956 (Oleksiy Sizonovych)

55. Сірук Вадим Андрійович, 20.02.1989 (Vadim Siruk)

56. Стогній Олексій Георгійович, 01.01.1975 (Oleksiy Stohniy)

57. Сулейманов Ренат (Renat Suleymanov)

58. Смаїлов Едем (Edem Smailov)

59. Стешенко Олександр (Oleksandr Steshenko)

60. Сущенко Роман Володимирович, 08.02.1969 (Roman Sushchenko)

61. Терновський Роман (Roman Ternovsky)

62. Трубач Руслан, 02.05.1966 (Ruslan Trubach)

63. Чапух Асан, 12.08.1953 (Asan Chapukh)

64. Чирній Олексій Володимирович, 21.03.1981 (Oleksiy Chyrniy)

65. Шаблій Гліб Федорович, 27.04.1975 (Hlib Shabliy)

66. Шиптур Микола Степанович, 26.05.1978 (Mykola Shyptur )

67. Штибліков Дмитро Анатолійович, 08.10.1970 (Dmytro Shtyblikov)

68. Шумков Олександр Сергійович, 19.09.1989 (Oleksandr Shumkov)

69. Шур Віктор Валентинович, 10.03.1957 (Viktor Shur)

Особи, обмежені у свободі пересування в результаті політично мотивованого переслідування:

Підписка про невиїзд:

1. Большаков Валерій Валерійович, 08.03.1963

На поруках:

1. Емірвалієв Ескендер

2. Юнусов Арсен Назімович

3. Кантеміров Ескендер Ельдарович

Умовний термін:

1. Китайська Лариса Володимирівна, 20.08.1963

2. Кадиров Сулейман Серверович, 27.05.1962

3. Семена Микола Михайлович, 14.05.1950

4. Абкерімов Муса

5. Небієв Ескендер Бекірович

6. Юнусов Талят

Інформація перевіряється:

1. Давиденко Костянтин (Kostyantin Davydenko)

2. Геннадій Лімешко (Hennady Lymeshko)

3. Леонід Пархоменко (Leonid Parkhomenko)

4. Еміль Мінасов (Emil Minasov)

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