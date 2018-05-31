В субботу, 2 июня, в 11:00 возле стелы Независимости (Майдан Независимости) состоится акция в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных — #SaveOlegSentsov. Киев покажет «красную карточку» режиму Путина.

Общественные активисты поименно назовут политзаключенных, которых незаконно удерживают за решеткой в ​​России и оккупированном Крыму. Среди них художники, журналисты, правозащитники, студенты, крымские татары. А также презентуют символическую «красную карточку» Кремлю и подпишут футбольный мяч фамилиями украинских политзаключенных.

Данная акция является частью глобальной кампании #SaveOlegSentsov, в целом акции поддержки украинских политзаключенных 1–2 июня состоятся в более чем 30 городах по всему миру. Ознакомиться со списком городов, где пройдет акция, можно по ссылке.

Общими требованиями кампании являются:

1. К власти России: освободить Олега Сенцова и всех политических заключенных.

2. К G-7: вынести вопрос увольнения Олега Сенцова и всех политических заключенных на обсуждение во время 44 саммита G-7, 8–9 июня в Канаде. Инициировать отдельный переговорный процесс между Россией и Украиной по освобождению граждан Украины, которые осуждены в России и оккупированном Крыму по политическим мотивам, и выступить посредниками в таких переговорах.

3. К власти страны, которая принимает участие в мероприятиях вокруг Чемпионата мира по футболу, а также в других официальных мероприятиях: поднимать вопрос состояния прав человека и политзаключенных в России и оккупированном Крыму.

4. К гражданскому обществу: поддержать лозунг “На Чемпионате мира по футболу в России я болею за политзаключенных”.

5. К власти Украины: создать постоянного спецпредставителя по правам украинских политзаключенных, которых удерживают в России и оккупированном Крыму.

Напомним, что Олег Сенцов – украинский режиссер, незаконно заключенный в российской тюрьме. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Поддержать акцию в соцсетях можно по ссылкам:

Facebook: https://www.facebook.com/SaveSentsov/

Twitter: https://twitter.com/SaveSentsov

Telegram: https://t.me/SaveSentsov

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