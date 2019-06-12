Сериал «Красная королева» — это драматическая история знаменитой модели и королевы красоты Регины Збарский. Она — первая советская модель, которая стала популярной на Западе. Ей аплодировал стоя Париж, мужчины носили на руках, а все девушки хотели быть похожими на Регину. Но была ли женщина счастливой?

Провинциалка Зоя Колесникова живет в бедной семье, отлично учится и мечтает стать математиком. Но один трагический случай заставляет бедную девушку изменить имя и покинуть родной город.

В столице уже Регина Колесникова пытается начать новую жизнь. Никто не верил в ее успех. Однако впоследствии Региной восхищался Кристиан Диор и Федерико Феллини, а в Париже ей аплодировали стоя. Вот только какую ужасную цену придется заплатить, чтобы стать королевой моды?

Смотрите невероятную драму «Красная королева» с 24 июня с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале СТБ!

Video: «Красная королева»: возвращение легенды Сериал Красная королева - 1 серия на сайте СТБ уже 24.06.2019. О чем сюжет первой серии фильма Красная королева читайте в анонсе

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