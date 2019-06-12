Серіал «Червона королева» — це драматична історія знаменитої моделі та королеви краси Регіни Збарської. Вона — перша радянська модель, яка стала популярною на Заході. Їй аплодував стоячи Париж, чоловіки носили на руках, а всі дівчата хотіли бути схожими на Регіну. Та чи була жінка щасливою?

Провінціалка Зоя Колесникова живе в бідній сім’ї, вчиться на «відмінно» та мріє стати математиком. Але один трагічний випадок змушує бідну дівчину змінити ім’я та залишити рідне місто.

У столиці вже Регіна Колесникова намагається почати нове життя. Ніхто не вірив у її успіх. Проте згодом Регіною захоплюватимуться Крістіан Діор та Федеріко Фелліні, а у Парижі їй будуть аплодувати стоячи. Ось тільки яку жахливу ціну доведеться заплатити, щоб стати королевою моди?

Дивіться неймовірну драму «Червона королева» з 24 червня з понеділка по четвер о 21:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Червона королева»: повернення легенди Серіал Червона королева - 1 серія на сайті СТБ вже 24.06.2019. Про що сюжет першої серії фільму Червона королева читайте в анонсі

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