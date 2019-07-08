Історія «Червоної королеви» повна кохання та зрад. Відома манекенниця Регіна Збарська змогла досягти успіху в модельній кар’єрі. Але чим їй довелося пожертвувати заради всесвітньої популярності? Дізнайтеся у 9 серії драми «Червона королева» на телеканалі СТБ!

Регіна не прощає своєму чоловікові зраду, адже королевам не зраджують. Але дівчина не впадає у відчай, вона занурюється в роботу та починає співпрацювати з талановитим молодим модельєром Славою Зайцевим, який представляє Регіну відомому кутюр’є П’єру Кардену.

Льва Збарського ловить КДБ. На допиті слідчий рекомендує йому помиритися з дружиною. Загнаний в кут художник просить у дружини пробачення і каже, що готовий на все заради неї. Але Регіна не підозрює, що насправді задумав її коханий. Чи повірить Регіна в його брехню?

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Video: «Червона королева»: що чекає глядачів у 9 серії? Серіал Червона Королева - 9 серія 08.07.2019. Про що сюжет дев'ятої серії фільму Червона Королева читайте в анонсі

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