История «Красной королевы» полна любви и предательства. Известная манекенщица Регина Збарская смогла достичь успеха в модельной карьере. Но чем же ей пришлось пожертвовать ради всемирной популярности? Узнайте в 9 серии драмы «Красная королева» на телеканале СТБ!

Регина не прощает своему мужу измену, ведь королевам не изменяют. Но девушка не отчаивается, она погружается в работу и начинает сотрудничать с талантливым молодым модельером Славой Зайцевым, который представляет Регину модельеру Пьеру Кардену.

Льва Збарского ловит КГБ. На допросе следователь настоятельно рекомендует ему помириться с женой. Загнанный в угол художник просит у жены прощения и говорит, что готов на все ради нее. Но Регина не подозревает, чем руководствуется ее любимый муж. Поверит ли Регина в его ложь?

Смотрите сегодня в 21:00 в сериале «Красная королева» на телеканале СТБ!

Video: «Красная королева»: что ждет зрителей в 9 серии? Сериал Красная Королева - 9 серия уже 08.07.2019. О чем девятой серии фильма Красная Королева читайте в анонсе

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