У серіалі «Доньки-матері» настав найважливіший день. Поки Наталія мріє нарешті народити, у Христини почалася істерика. На носі пологи, а дівчина відмовляється народжувати дитину. Чи зможе героїня опанувати себе? Дивіться заключні серії вже сьогодні о 20:00!

Материнське серце підказує Наталі, що з донькою не все гаразд. Жінка миттю кидає власні справи та вирушає до пологового будинку. Виявляється, 16-річна Христина навідріз відмовляється народжувати.

Наталя чудово розуміє страх своєї доньки, адже сама народжувала і теж боялась пологів, як вогню. Не встигнувши допомогти, жінка сама опиняється на лікарняному ліжку. Що ж сталось? Чому героїні так раптово стало зле?

Дивіться вже сьогодні заключні серії «Доньки-матері» о 20:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Доньки-матері»: як Наталя та Христина переживуть пологи? Серіал Доньки-матері - 33, 34, 35, 36 серії на сайті СТБ вже 16.05.2019. Про що сюжет 33, 34, 35, 36 серій серіалу Доньки-матері читайте в анонсі

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