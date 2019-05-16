В сериале «Дочки-матери» наступил самый важный день. Пока Наталья мечтает наконец родить, у Кристины началась истерика. На носу роды, а девушка отказывается рожать ребенка. Сможет ли героиня успокоиться? Смотрите заключительные серии уже сегодня в 20:00!
Материнское сердце подсказывает Наталье, что с дочкой не все в порядке. Женщина тут же бросает собственные дела и отправляется в роддом. Оказывается, 16-летняя Кристина наотрез отказывается рожать.
Наталья прекрасно понимает страх своей дочери, ведь сама рожала и тоже боялась родов, как огня. Не успев помочь, женщина сама оказывается на больничной койке. Что же случилось? Почему героине так внезапно стало плохо?
Смотрите уже сегодня заключительные серии «Дочки-матери» в 20:00 на телеканале СТБ!
Video: «Дочки-матери»: как Наталья и Кристина переживут роды?Сериал Дочки-матери - 33, 34, 35, 36 серии на сайте СТБ уже 16.05.2019. О чем сюжет 33, 34, 35, 36 серий сериала Дочки-матери читайте в анонсе
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