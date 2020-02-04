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«З вовками жити»: чим заінтригують 3 і 4 серії (анонс)

04.02.2020

Дивіться серіал З вовками жити з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. Зворушлива історія бідної дівчинки Єви залишить слід у душі глядачів з перших серій. Головна героїня ніколи не знала своїх батьків, вона завжди вважала себе сиротою. Але, як виявилося, Єва в цьому світі не сама… Чи зустріне дівчина родину?

С волками жить – 3 серия смотреть онлайн

С волками жить – 4 серия смотреть онлайн

Єва ніколи не знала рідних людей, дівчина вважала себе сиротою. Але життя приготувало чимало сюрпризів для головної героїні серіалу «З вовками жити». Як виявилося, у дівчини є батько. Але чи відбудеться їхня зустріч? Дізнайтеся в 3 і 4 серіях від 04.02.2020.

Волею долі героїня серіалу потрапила в будинок до нечесних людей, де її змушували красти та не пускали в школу. Чотирирічна Єва від народження була цікавою і спритною, а тому хитрощі даються їй легко. І тепер дівчина готова подолати життєві труднощі, щоб нарешті стати щасливою.

Інтригуючий сюжет та вражаюча історія — все це чекає вас у драматичному серіалі «З вовками жити» на телеканалі СТБ.

Video: «З вовками жити»: чим заінтригують 3 і 4 серії (анонс)

Серіал З вовками жити — 3, 4 серії на сайті СТБ вже 04.02.2020. Про що сюжет третьої та четвертої серії серіалу З вовками жити читайте в анонсі

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