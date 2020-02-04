Смотрите сериал С волками жить с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Трогательная история бедной девочки Евы затронет душу зрителей с первых серий. Главная героиня никогда не знала своих родителей, она всегда считала себя сиротой. Но, как оказалось, Ева в этом мире не одна… Встретит ли девушка родню?

С волками жить – 3 серия смотреть онлайн

С волками жить – 4 серия смотреть онлайн

Ева никогда не знала родных людей, девушка считала себя сиротой. Но жизнь приготовила немало сюрпризов для главной героини сериала «С волками жить». Как оказалось, у девушки есть отец. Но состоится ли их встреча? Узнайте в 3 и 4 сериях от 04.02.2020.

Волей судьбы героиня сериала попала в дом к нечестным людям, где ее заставляли воровать и не пускали в школу. Четырехлетняя Ева с самого рождения была любопытной и ловкой, а потому хитрости даются ей легко. И теперь девушка готова преодолеть жизненные трудности, чтобы наконец-то стать счастливой.

Интригующий сюжет и впечатляющая история — все это ждет вас в драматическом сериале «С волками жить» на телеканале СТБ.

Video: «С волками жить»: чем заинтригуют 3 и 4 серии (анонс) Сериал С волками жить — 3, 4 серии на сайте СТБ уже 04.02.2020. О чем сюжет третьей и четвертой серии сериала С волками жить читайте в анонсе

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ