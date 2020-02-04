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«С волками жить»: чем заинтригуют 3 и 4 серии (анонс)
Смотрите сериал С волками жить с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Трогательная история бедной девочки Евы затронет душу зрителей с первых серий. Главная героиня никогда не знала своих родителей, она всегда считала себя сиротой. Но, как оказалось, Ева в этом мире не одна… Встретит ли девушка родню?
С волками жить – 3 серия смотреть онлайн
С волками жить – 4 серия смотреть онлайн
Ева никогда не знала родных людей, девушка считала себя сиротой. Но жизнь приготовила немало сюрпризов для главной героини сериала «С волками жить». Как оказалось, у девушки есть отец. Но состоится ли их встреча? Узнайте в 3 и 4 сериях от 04.02.2020.
Волей судьбы героиня сериала попала в дом к нечестным людям, где ее заставляли воровать и не пускали в школу. Четырехлетняя Ева с самого рождения была любопытной и ловкой, а потому хитрости даются ей легко. И теперь девушка готова преодолеть жизненные трудности, чтобы наконец-то стать счастливой.
Интригующий сюжет и впечатляющая история — все это ждет вас в драматическом сериале «С волками жить» на телеканале СТБ.