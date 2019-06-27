«Червона королева» — серіал, який розповість вам історію відомої манекенниці 20 століття — Регіни Збарської. Дівчина з провінції змогла досягти успіху в модельній кар’єрі. Але чим їй довелося пожертвувати заради всесвітньої популярності? Дізнайтеся у 4 серії драми «Червона королева» на телеканалі СТБ!

Регіна не може забути зустріч з талановитим художником Львом Збарським. Вона приймає тверде рішення підкорити його серце. Дівчина починає вивчати живопис та просить подругу познайомити її з художником ближче. Чим закінчиться знайомство?

Також Регіна дізнається, що у місто приїхав паризький будинок моделей «Крістіан Діор». Головна героїня спостерігає за фотосесією паризьких манекенниць. І знову вона чує компліменти на свою адресу, але вже від французького фотографа. Цього разу Регіна вирішує змінити життя та приходить до Авралової по допомогу. Чи приймуть провінціалку у будинок моделей?

Дивіться сьогодні о 21:00 у серіалі «Червона королева» на телеканалі СТБ!

Video: «Червона королева»: на шляху до світового визнання Серіал Червона Королева - 4 серія 27.06.2019. Про що сюжет четвертої серії фільму Червона Королева читайте в анонсі

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