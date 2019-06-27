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«Красная королева»: на пути к мировому признанию

27.06.2019

«Красная королева» — сериал, который расскажет вам историю известной манекенщицы 20 века — Регины Збарской. Девушка из провинции смогла достичь успеха в модельной карьере. Но чем же ей пришлось пожертвовать ради всемирной популярности? Узнайте в 4 серии драмы «Красная королева» на телеканале СТБ!

красная королева

Регина не может забыть мимолетную встречу с талантливым художником Львом Збарским. Она принимает твердое решение покорить его сердце. Девушка начинает изучать живопись и упрашивает подругу познакомить ее со Львом поближе. Чем закончится их знакомство?

Также Регина узнает, что в город приехал парижский дом моделей «Кристиан Диор». Главная героиня наблюдает за фотосессией парижских манекенщиц. И вновь она слышит комплименты в свой адрес, но уже от французского фотографа. На этот раз Регина решает изменить свою жизнь и приходит к Араловой за помощью. Примут ли провинциалку в дом моделей?

Смотрите сегодня в 21:00 в сериале «Красная королева» на телеканале СТБ!

Video: «Красная королева»: на пути к мировому признанию

Сериал Красная Королева - 4 серия уже 27.06.2019. О чем четвертой серии фильма Красная Королева читайте в анонсе

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