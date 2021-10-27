1 ноября в 20:15 состоится премьера нового сезона костюмированной драмы «Кріпосна. Жадана любов». Внимание зрителя сосредоточено на главном вопросе: жив ли Андрей Андреевич Жадан? И пока поклонники активно выдвигают свои версии продолжения сериала, актриса Ксения Мишина интригует зрителя своим появлением в роскошном наряде помещицы и жестокой купчихи. Неужели Лидия Шефер жива?

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Любовь всей жизни Лидии — Алексей Косач. Благородный дворянин казался ей единственным идеальным мужчиной, исключением из общего правила. Ведь в сравнении с ним все остальные — подлецы. Ее ненависть к Кате была прямо пропорциональна любви к Алексею Косачу, и горе было, когда Вербицкая попала в распоряжение купчихи. Во втором сезоне костюмированной драмы «Крепостная» главная антагонистка Лидия поплатилась за все свои грехи страшной смертью. Поместье настиг большой пожар, а сама Шефер оказалась в заточении. Тогда зрители в недоумении разделились на два лагеря: одни считали смерть купчихи заслуженной, другие жалели, что больше не увидят талантливую и притягательную актрису в сюжете.

Накануне премьеры сериала «Кріпосна. Жадана любов» в сети появились снимки, на которых Ксения Мишина вновь перевоплотилась в хорошо знакомый образ помещицы. Сеть моментально взорвалась комментариями: неужели Лидия Шефер жива? Актриса танцует в паре с судьей легендарного шоу «Україна має талант» Женей Котом. Значит ли это, что, помимо участниц «Холостяка» Надин и Зайки, на балу окажутся и другие лица телеканала СТБ?

«Я что-то не помню эпизод, когда Лидия привязывала Китти у столба в конюшне и била плетью. Может, и Лидия жива?», — комментируют поклонники грядущую премьеру.

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Появится ли вновь Лидия в сериале — пока загадка! Однако проект не отрицает, что в сюжет могут вернуться уже казалось бы умершие персонажи. Напомним, среди них не только Лидия Шефер, но Григорий Червинский и Алексей Косач.

Таинственный бал посетила еще одна главная актриса драмы — Наталка Денисенко. Ее героиня — сексуальная, соблазнительная, уверенная в себе актриса Нежинского театра Лариса Яхонтова. В 3 сезоне зритель увидит продолжение истории Петра и Ларисы, что стало открытым адюльтером.

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1 ноября в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, чем закончилась свадьба Кати и какие еще испытания судьба приготовила для нее и других главных героев. И самый важный вопрос — жив ли Андрей Жадан? В сюжетных линиях появятся новые, не менее яркие, персонажи, на роли которых «Крепостная» проводила всеукраинский кастинг.

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