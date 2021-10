1 листопада о 20:15 відбудеться прем’єра нового сезону костюмованої драми «Кріпосна. Жадана любов». Увага глядача зосереджена на головному питанні: чи живий Андрій Андрійович Жадан? І поки шанувальники активно висувають свої версії продовження серіалу, актриса Ксенія Мішина інтригує своєю появою в розкішному вбранні поміщиці та жорстокої купчихи. Невже Лідія Шефер жива?

Кохання всього життя Лідії – Олексій Косач. Шляхетний дворянин здавався їй єдиним ідеальним чоловіком, винятком із загального правила, адже порівняно з ним решта — негідники. Її ненависть до Каті була прямо пропорційна коханню до Олексія Косача, і горе було, коли Вербицька потрапила в розпорядження купчихи. У другому сезоні костюмованої драми «Кріпосна» головна антагоністка Лідія поплатилася за всі свої гріхи страшною смертю. Маєток зазнав великої пожежі, а сама Шефер опинилася в ув’язненні. Тоді збентежені глядачі розділилися на два табори: одні вважали смерть купчихи заслуженою, інші шкодували, що більше не побачать талановиту і привабливу актрису в сюжеті.

Напередодні прем’єри серіалу «Кріпосна. Жадана любов» у мережі з’явилися знімки, на яких Ксенія Мішина знову перевтілилася в добре знайомий образ поміщиці. Мережа вмить вибухнула коментарями: невже Лідія Шефер жива? Актриса танцює у парі з суддею легендарного шоу «Україна має талант» Женею Котом. Чи означає це, що, крім учасниць «Холостяка» Надін та Зайки, на балу з’являться й інші обличчя телеканалу СТБ?

Чи з’явиться знову Лідія в серіалі — поки загадка! Проте проєкт не заперечує, що в сюжет можуть повернутися, здавалося б, уже померлі персонажі. Нагадаємо, серед них не лише Лідія Шефер, а й Григорій Червінський та Олексій Косач.

Таємничий бал відвідала ще одна головна актриса драми – Наталка Денисенко. Її героїня — сексуальна, спокуслива, впевнена актриса Ніжинського театру Лариса Яхонтова. У 3 сезоні глядач побачить продовження історії Петра та Лариси, що стало відкритим адюльтером.

1 листопада о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра третього сезону легендарної мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, чим закінчилося весілля Каті та які ще випробування доля приготувала для неї та інших головних героїв. І найважливіше запитання ― чи живий Андрій Жадан? У сюжетних лініях з’являться нові, не менш яскраві, персонажі, на ролі яких «Кріпосна» проводила всеукраїнський кастинг.

