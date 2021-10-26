1 ноября в 20:15 состоится премьера нового сезона костюмированной драмы «Крепостная». В сериале снялись лучшие актеры современности. Мы уже познакомили вас с главными женскими персонажами. Актриса Анна Сагайдачная, которая играет Натали, рассказала о своей героине в сериале «Кріпосна. Жадана любов».

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«Знаете, смотрю сейчас фотоподборку героинь “Крепостная”-3 на страничке СТБ и любуюсь ими. Такие все разные, такие красивые, у каждой ― своя история.

И вот первая мысль, которая посетила меня, глядя на мою Натали: “Анька! Да ты смелая девчонка!”» ― пишет Анна в своем Instagram.

Она опубликовала свежее фото из предстоящего сезона «Крепостная»-3, где ее героиня предстала в монашеской рясе.

«После таких головокружительных образов предстать перед зрителем без ничего! Без красивого грима. Без украшений. Без красивых нарядов. Просто лицо. Какое есть. И чёрное полотно, которое скрывает мое стройное тело. Григория лишена всего того, чем так щедро была одарена Натали Дорошенко. И я не жалуюсь. Вовсе нет! Я искренне благодарю создателей сериала за возможность быть настолько разной!» ― с восторгом призналась Сагайдачная.

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Напомним, героиня Анны Сагайдачной — Натали Дорошенко — красивая интеллигентная модница. Она располагала к себе уже с первого взгляда, ведь была воздушной девочкой в шикарных платьях, была довольна собственной жизнью.

Натали была поражена манерами Катерины Вербицкой. Таких образованных крепостных она никогда не видела. Для барышни Катерина — существо из другого мира, но с которой можно найти общий язык. В течение всех сезонов они трепетно пронесли свою женскую привязанность друг к другу.

Брак с помещиком Григорием Червинским разделил жизнь Натали на до и после. Та, которая так мечтала о мире и спокойствии, столкнулась со страшной судьбой, что заставило ее пойти в монастырь. Что будет с Натали в новом сезоне «Крепостной» ― смотрите на СТБ.

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1 ноября в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, чем закончилась свадьба Кати и какие еще испытания судьба приготовила для нее и других главных героев. И самый важный вопрос — жив ли Андрей Жадан? В сюжетных линиях появятся новые, не менее яркие, персонажи, на роли которых «Крепостная» проводила всеукраинский кастинг.

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