1 листопада о 20:15 відбудеться прем’єра нового сезону костюмованої драми «Кріпосна». У серіалі знялися найкращі актори сучасності. Ми вже познайомили вас із головними жіночими персонажами. Актриса Анна Сагайдачна, яка грає Наталі, розповіла про свою героїню в серіалі «Кріпосна. Жадана любов».

«Знаєте, дивлюся зараз фотодобірку героїнь “Кріпосна”-3 на сторінці СТБ і милуюсь ними. Такі всі різні, такі гарні, кожна має свою історію.

І ось перша думка, яка відвідала мене, дивлячись на мою Наталі: “Анько! Та ти сміливе дівчисько!”» ― пише Анна у своєму Instagram.

Вона опублікувала свіже фото з майбутнього сезону «Кріпосна»-3, де її героїня постала в рясі монахині.

«Після таких запаморочливих образів постати перед глядачем без нічого! Без гарного гриму. Без прикрас. Без гарного вбрання. Просто обличчя. Яке є. І чорне полотно, яке приховує моє струнке тіло. Григорія позбавлена ​​всього того, чим так щедро обдарована Наталі Дорошенко. І я не скаржусь. Зовсім ні! Я щиро дякую творцям серіалу за можливість бути настільки різною!» ― із захопленням зізналася Сагайдачна.

Нагадаємо, героїня Анни Сагайдачної ― Наталі Дорошенко ― вродлива інтелігентна модниця. Вона вражала з першого погляду, адже була повітряною дівчинкою в шикарних сукнях, була задоволена своїм життям.

Наталі була вражена манерами Катерини Вербицької. Таких освічених кріпаків вона ніколи не бачила. Для панянки Катерина — істота з іншого світу, але з якою можна порозумітися. Протягом усіх сезонів вони трепетно ​​пронесли свою жіночу прихильність одна до одної.

Шлюб із поміщиком Григорієм Червінським розділив життя Наталі на до і після. Та, яка так мріяла про мир та спокій, зіткнулася зі страшною долею, що змусило її піти до монастиря. Що буде з Наталі в новому сезоні «Кріпосної» ― дивіться на СТБ.

